شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرادات Zoom تتضاعف 4 مرات وتحقق 777 مليون دولار بالربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، حقق Zoom شهرته كتطبيق لعقد مؤتمرات الفيديو في بداية الوباء، وتمكن من الاحتفاظ بهذا المكان حتى مع تزايد تنافس الخدمات الأخرى، مثل Google Meet وSlack وMicrosoft Teams لجذب الانتباه.
ولا تذكر Zoom عدد المستخدمين لديها إجمالاً، لكن مقاييسها حول دفع العملاء تستمر في النمو، ولدى الشركة الآن 433.700 مشترك، ارتفاعًا من 370.200 في الربع الأخير، وزاد عدد العملاء الذين حققوا إيرادات تزيد عن 100000 دولار عن العام السابق إلى ما يقرب من 1300.
بينما تتوقع Zoom أن تستمر في الإبلاغ عن أرقام ضخمة في الربع القادم، إلا أن هناك علامات على انتهاء فترة النمو الهائل والسريع.
حذرت الشركة من خسائر أعلى من المعتاد للعملاء قبل نهاية العام، ويبدو أن نمو إيراداتها، رغم ارتفاعه بشكل ملحوظ، فقد استقر نوعا ما.
وسيأتي الاختبار الأكبر على الطريق، حيث قد تضطر Zoom إلى التعامل مع العودة إلى العمل بالمكاتب الذي قد يؤثر على اعتماد عملائها على مؤتمرات الفيديو.
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