شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب آلاف السجلات الطبية للمرضى فى الولايات المتحدة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت آلاف السجلات الطبية للمرضى الأمريكيين للتسريب، وبعضها خاصة بالأطفال، وذلك فى ثغرة أخرى فى أمن البيانات الصحية، حيث فشلت شركة تسمى nTreatment، والتى تتعامل مع سجلات العملاء فى مجال الرعاية الصحية، فى حماية أحد خوادمها السحابية بكلمة مرور، وفقًا لـTechCrunch.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" خزن الخادم نحو 109000 ملف، بما في ذلك ملاحظات الأطباء ونتائج اختبارات الطرف الثالث ومطالبات التأمين، إلى جانب بعض المستندات الداخلية الخاصة بـ nTreatment.

ويقال إن جميع هذه المعلومات الحساسة تقريبًا كانت قابلة للعرض من خلال متصفح الويب.

ومن غير الواضح كم من الوقت ظلت البيانات مكشوفة، على الرغم من أنه تم تأمينها الآن، وتم استخدام الخادم للتخزين للأغراض العامة، وفقًا لما قاله المؤسس المشارك لـ nTreatment، جريجوري كاتز، لموقع TechCrunch، حيث أوضح أن الشركة ستنبه المنظمين ومقدمي الخدمات المتضررين بشأن الوضع.

كما أنه فى العام الماضى عثرت ProPublica وBayerischer Rundfunk ، محطة بث ألمانية، على 187 خادمًا على الأقل تحتوي على بيانات طبية عن مرضى في الولايات المتحدة لم تكن محمية بكلمة مرور.

ونتيجة لذلك تم تعريض ملايين من نتائج الاختبارات ومئات الآلاف من صور الأشعة السينية عبر الإنترنت حتى يتمكن أى شخص من العثور عليها.