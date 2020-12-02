تكنولوجيا: Mobvoi تكشف عن ساعة TicWatch Pro 3 LTE الذكية بسعر 360 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Mobvoi ساعة TicWatch Pro 3 LTE الذكية للسوق الأوروبي مؤخراً، حيث يأتي التغيير الرئيسي في هذا الإصدار في دعم الإتصالات الخلوية بشبكات LTE، كما تتوفر بسعر 360 يورو أو 329 جنيه إسترليني.

تدعم ساعة TicWatch Pro 3 LTE الذكية الإتصال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات، أو إرسال الرسائل مباشرة من الساعة الذكية دون الحاجة إلى الإتصال بالهاتف الذكي في البداية.

ويقتصر دعم ميزة الإتصال الخلوي في ساعة TicWatch Pro 3 LTE على بعض الأسواق التي تشمل كلاً من إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة من خلال برنامج OneNumber ومستخدمي Vodafone.

من جانب أخر جاءت ساعة TicWatch Pro 3 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.4 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تدعم الشاشة ميزة Always On، كما تضم ساعة TicWatch Pro 3 الذكية ببطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 72 ساعة مع تشغيل جميع مميزات الساعة الذكية، أو 45 يوم مع الإستخدام في وضع الطاقة المنخفض.

كما تتميز ساعة TicWatch Pro 3 الذكية برقاقة معالج Snapdragon Wear 4100، على أن تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وتتبع أنشطة المستخدم الرياضية، كما تدعم الساعة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وتأتي بنظام GPS، كما تدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

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