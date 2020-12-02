تكنولوجيا: صور توضح تصميم سلسلة هواتف Reno5 القادمة من Oppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Oppo في الإستعداد للإعلان الرسمي عن سلسلة Reno5، حيث من المتوقع أن تنطلق رسمياً لاحقاً هذا الشهر، ولقد جاءت تسريبات مصورة جديدة اليوم لتوضح تصميم الإصدارات الجديدة من الجهة الأمامية، كما كُشِف عن صورة حية لهاتف Oppo Reno5 5G.

تقدم شركة Oppo قريباً ثلاثة إصدارات من سلسلة Reno5، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر Digital Chat Station عن التصميم الذي تنطلق به الهواتف قبل الإعلان الرسمي المرتقب.



أيضاً من المقرر أن تتميز إصدارات Oppo من سلسلة Reno5 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تقدم Oppo اثنان من الإصدارات بتصميم منحني في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الثالث بشاشة مسطحة.

وتشمل سلسلة هواتف Oppo القادمة كلاً من هواتف Oppo Reno5 5G، و Reno5 Pro 5G إلى جانب Reno5 Pro Plus 5G، على أن يدعم الإصدار الرئيسي رقاقة معالج Snapdragon 765G، ويأتي الإصدار الأعلى برقاقة Dimensity 1000 Plus، بينما يتميز الإصدار الثالث برقاقة Snapdragon 865.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات المصورة والتفاصيل التي جاءت في التسريبات السابقة أن يتميز هاتف Reno5 5G بشاشة مسطحة OLED بحجم 6.43 إنش، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

كما أوضحت تسريبات أخرى نشرت عبر Sanyi Life أن هاتف Reno5 5G يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما ظهرت عبارة “Reno Glow” في التسريبات لتؤكد على تصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

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