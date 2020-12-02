شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو شحنات الهواتف الذكية 2.4٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لشركة IDC أنه من المتوقع أن يعود سوق الهواتف الذكية العالمى إلى النمو خلال ربع العطلة هذا العام، ومن المتوقع أن تنمو شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2،4٪ على أساس سنوى فى الربع الرابع من عام 2020، تليها 4،4٪ نمو سنوى فى عام 2021.

وقال ريان ريث، نائب رئيس البرنامج فى شركة IDC's Worldwide Mobile Device Trackers: "على الرغم من المخاوف بشأن ضعف الطلب على شبكات الجيل الخامس، إلا أن أحجام الهواتف الذكية تجاوزت التوقعات فى الربع الثالث من عام 2020 بفضل ربع العطلات ولا يزال عام 2021 قوياً".

وأضاف: "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من عمليات الإغلاق المستمرة والمخاوف الاقتصادية، فقد حول المستهلكون فى العديد من الأسواق حول العالم إنفاقهم العادى من أشياء مثل السفر وتناول الطعام فى الخارج وأوقات الفراغ العامة إلى أشياء مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، وتصادف أن الهواتف الذكية هى المستفيد من هذا التحول ".

بالنظر إلى الأسواق الإقليمية، كان التعافى فى الصين أبطأ مما كان متوقعًا إلى حد كبير بسبب ضعف الطلب على 5G عما كان متوقعًا، وحولت جميع العلامات التجارية الكبرى فى الصين غالبية هواتفها الذكية إلى 5G، مما ترك للمستهلكين خيارات أقل من السنوات السابقة.

ونتيجة لذلك، تتوقع IDC أن ينمو متوسط ​​أسعار البيع (ASP) فى الصين بنسبة 11.4٪ على أساس سنوى فى عام 2020، وسيؤدى ارتفاع ASP المختلط مع طلب أضعف من المتوقع إلى خلق بعض تحديات السوق ومن المتوقع أن تنخفض الشحنات فى المنطقة 11.4٪ فى 2020.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المتقدمة الأخرى، بما فى ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان، نموًا عامًا بعد عام فى ربع العطلات مدفوعًا بالعروض الترويجية الموسمية القوية وأيام التسوق المربحة مثل Cyber ​​Monday."

من وجهة نظر خبراء التكنولوجيا، فإن 5G هى القوة الدافعة للصناعة فى الوقت الحالى، وتتوقع IDC أن تصل شحنات الهواتف الذكية 5G إلى ما يقرب من 10٪ من الحجم العالمى فى عام 2020 وأن تنمو إلى 29٪ فى عام 2024.

على الرغم من المخاوف بشأن قلة الطلب على 5G، فمن الواضح أن العجلات تتحرك لنقل صناعة الهاتف المحمول إلى أحدث تقنيات الشبكات.

أحد العوامل الرئيسية لتحقيق ذلك هو الحصول على تكلفة أجهزة 5G قريبة من أو على قدم المساواة مع هواتف 4G، وهذا شيء تركز عليه الصناعة وتتوقع IDC أن تنخفض خدمات 5G فى جميع أنحاء العالم بنسبة 25 ٪ على أساس سنوى فى عام 2020 إلى 611 دولارًا ثم إلى 453 دولارًا فى عام 2024.