سامسونغ تكشف عن خططها لتطوير هواتفها القابلة للطي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة سامسونغ، عن خططها لتطوير الإصدارات المقبلة من الهواتف القابلة للطي، لافتة إلى أنها ستكون بحجم أنحف ووزن أخف.

و قال “لي جونغ مين“، المدير التنفيذي لشركة سامسونغ، أن الهواتف الذكية القابلة للطي تعد قطاعًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عن الهواتف الذكية الأخرى، كما شدد على تركيز العملاق الكوري الجنوبي على تطوير الجيل المقبل من الهواتف القابلة للطي بتصميم أنحف وأقل وزنًا، أي على عكس الإصدارات الحالية.

وركزت الشركات المصنعة للهاتف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على تطوير الهواتف القابلة للطي لتكون جزءًا رئيسًا من إصداراتها، وتعد ”سامسونغ“ إحدى الشركات الرئيسة المطورة لهذه الفئة من الهواتف، كما تعمل بشكل مستمر على تطوير التصميم الذي يحقق التجربة الأفضل للمستخدمين.

يذكر أن ”سامسونغ“ كانت قد أطلقت هاتف ”Galaxy Z Fold2“ بوزن 282 غرامًا، وهو وزن أعلى من الإصدار السابق الذي تميز بوزن 263 غرامًا، إلا أن الإصدار الجديد جاء بتصميم جديد لفواصل الشاشة لحماية الهاتف من الأتربة، كما تدعم الفواصل الإنحناء في أكثر من اتجاه، لذلك أدى التصميم الجديد لفواصل الشاشة إلى زيادة سماكة الهاتف من 15.5مم إلى 16.8مم.

كما قدمت كل من ”غوغل“و“مايكروسوفت“ الدعم لشركة ”سامسونغ“ لتطوير البرمجيات في هواتفها القابلة للطي لتقدم تجربة مميزة للمستخدمين، لذا كانت هواتف ”Galaxy Z Fold“ الاختيار الأمثل للمستخدمين في تعدد المهام مع شاشة بحجم أكبر.

يذكر أن التسريبات الأخيرة أكدت على أن ”سامسونغ“ تخطط لإطلاق هاتف ”Galaxy Z Fold3“ في الأسواق بنفس سعر هاتفها الحالي Galaxy Z Fold2، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار المقبل يأتي بكاميرا أسفل الشاشة مع قلم S، لذا نترقب مزيدًا من التفاصيل حول خطط العملاق الكوري للجيل المقبل من هواتفها الذكية.