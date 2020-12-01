تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق هاتف “Race” برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة العام المقبل برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، ولقد كشفت التسريبات المصورة عن تصميم الهاتف الذي يعرف الآن برمز “Race”.

جاءت التسريبات المصورة التي توضح تفاصيل تصميم هاتف Realme القادم عبر مصدر موثوق، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم RMX2202، كما يعرف الآن برمز “Race”، أيضاً تنضم Realme للشركات التي تحصل على رقاقة Snapdragon 888 لهاتفها المرتقب.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Realme RMX2202 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

كما يظهر الهاتف في التسريبات المصورة بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية بتصميم “Oreo” لوحدة الكاميرة، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل إعدادات الكاميرة، كما يضم هاتف Realme Race تقنية الشحن UltraDART بقدرة 125W.

المصدر

اعلان





