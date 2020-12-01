«واتساب» يطلق حزمة تحديثات جديدة لتجنب «المواقف المحرجة وكورونا»

أفادت وسائل إعلامية بأن تطبيق المحادثات "واتسآب" يعمل على إصدار تحديثات جديدة كلياً ضمن آخر نسخة له تتضمن عدة جوانب، منها ميزات تساعد على تجنب المواقف المحرجة.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن تطبيق المحادثة الشهير يعمل على إضافة مجموعة من التحديثات الجديدة، منها ما يتعلق بالمظهر مثل الخلفيات والملصقات ومنها ما يتعلق بالإضاءة.

ويسمح الإصدار الجديد من التطبيق بمجموعة متنوعة من التغييرات على الخلفيات التي تظهر خلف المحادثات، حيث سيتمكن المستخدمون من اختيار خلفيات مختلفة للمحادثات الفردية، مع إضافة تشكيلة واسعة من الخلفيات والخيارات الجديدة.

كما أنه ستكون هناك تغييرات على ميزات الملصقات الخاصة بالتطبيق، حيث بدأت الآن بالظهور لدى العديد من المستخدمين.

وأشارت الوكالة إلى أن "واتسآب" أضاف تحديثاً جديداً يتناسب مع واقع الأزمة العالمية التي يمر بها الكوكب بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أطلق حزمة ملصقات جديدة تحمل اسم "Together at Home" من منظمة الصحة العالمية.

وتمنح الميزات الجديدة المحادثات خلفيات فريدة مخصصة لبعض الأشخاص، بالإضافة إلى السماح بمظهر أكثر اختلافًا بين الدردشات.

ووفقاً لصحيفة "أنديبندنت"، فقط اعتبرت الشركة أن هذه الميزة ستجعل لكل محادثة شكلها الفريد وذلك سيساعد على تجنب المواقف المحرجة بسبب الرسائل الخاطئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحديث يسمح للمستخدمين باختيار خلفيات مختلفة للوضع الفاتح (النهاري) والداكن (الليلي)، ويحصل المستخدمون على التحديثات بشكل تدريجي مع خيارات الملصقات المحسّنة والرسوم المتحركة المضافة إلى حزمة ملصقات منظمة الصحة العالمية.