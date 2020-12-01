شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو على الموبايل ويحبون تسجيل الشاشة خلال الاستمتاع بتلك الألعاب، وهو ما دفع شركة أمازون لطرح تطبيق جديد يعرف بـ GameOn، حيث صممته الشركة لمشاركة المحتوى المرتبط بالألعاب، مثل مقاطع فيديو اللعب، ليكون بمثابة مسجل ألعاب قوي على هواتف الأندرويد.

خدمة GameOn

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يمكنك مباشرة مشاركة المقطع مع أي خدمة، وكشفت أمازون أن تطبيقها يتضمن أكثر من 1000 لعبة عالية المستوى، بما في ذلك ألعاب مثل “PUBG Mobile و Crossy Road و Gardenscapes و Fishdom و Angry Birds 2 و Final Fantasy Brave Exvius و War Robots و Property Brothers Home Design وأكثر".

كما يأتى تطبيق GameOn بميزة تسجيل الشاشة مع الكاميرا الأمامية، وذلك لإضفاء طابع شخصي إلى مقاطعك، وهناك محرر خاص به، وقسم لعرض أفضل مقاطع ألعاب الهاتف من مجتمع التطبيق، وفي الوقت الحالي فإن التطبيق متاح لمنصة أندرويد فقط.