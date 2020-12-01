“واتساب” يطلق تحديثاً جديداً

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واتساب
تحديث جديد كشفت عنها شركة ”فايسبوك“ مالكة تطبيق ”واتساب”، حيث أتاحت أخيرا عبر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، إمكانية تعيين خلفيات خاصة لكل دردشة.
وبات بإمكان المستخدمين، بحسب بيان للشركة، تعيين خلفيات خاصة لمحادثات مختلفة؛ في محاولة لتسهيل الأمر على المستخدمين للتمييز بسهولة بين عشرات أو مئات الدردشات التي يشاركون فيها في وقت واحد.
وأكدت الشركة، أنه لا يوجد حد لعدد الخلفيات الخاصة التي يمكن للمستخدم اختيار تعيينها لمحادثات مختلفة، وتطرح واتساب أيضا الخلفية الافتراضية حاليا بألوان أكثر، وتزيد من اختيار الخلفيات مع المزيد من صور الطبيعة والهندسة المعمارية من جميع أنحاء العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.