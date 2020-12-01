تكنولوجيا: NVIDIA تطلق عائلة GeForce RTX 3060 في موسم الإجازات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدءًا من 399 دولارًا، يقدم GeForce RTX 3060 Ti أداء مذهل لتتبع الأشعة وأداء DLSS لعناوين الموسم الأكثر روعة؛ متاح غدا

قدمت NVIDIA مجموعة RTX 30 Series من وحدات معالجة الرسومات للألعاب مكان جيد في السوق، وقدمت اليوم GeForce® RTX ™ 3060 Ti، أول عضو في عائلة RTX 3060، مدعوم ببنية NVIDIA Ampere والجيل الثاني من NVIDIA RTX ™.

بسعر 399 دولارًا فقط، مبني على أقوى منصة ألعاب كمبيوتر في العالم ويتميز بتتبع الأشعة و DLSS المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعد RTX 3060 Ti أسرع من الجيل السابق GeForce RTX 2080 SUPER، بسعر 699 دولارًا، ويوفر تجربة لعب مذهلة بدقة 1080 بكسل و 1440 بكسل .

قال مات ويبلنج، نائب رئيس تسويق GeForce في NVIDIA: “نحن ندخل موسمًا ضخمًا للعطلات مع تأثيرات تتبع الأشعة القادمة إلى Cyberpunk 2077 وCall of Duty: Black Ops Cold War وWatch Dogs: Legion والمزيد”. “لا توجد طريقة أفضل للاعبين للاستمتاع بألعاب تتبع الأشعة المتطورة أو تشغيل برامج العمل الإبداعية والإنتاجية أكثر من GeForce RTX 3060 Ti ، وبقية سلسلة RTX 30.”

يدعم RTX 3060 Ti ثلاثية ابتكارات ألعاب GeForce، بما في ذلك تسريع الأداء وجودة الصورة (IQ) – تعزيز NVIDIA DLSS (NVIDIA Deep Learning Super Sampling) وNVIDIA Reflex وNVIDIA Broadcast. جنبا إلى جنب مع تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي، فإنهما يشكلان الأساس لمنصة ألعاب GeForce، والتي توفر أداءً وميزات لا مثيل لها للألعاب واللاعبين في كل مكان.

NVIDIA DLSS: هدية الذكاء الاصطناعي التي يحبها اللاعبون

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الألعاب – من الفيزياء داخل اللعبة ومحاكاة الرسوم المتحركة إلى العرض في الوقت الفعلي وميزات البث بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تعمل NVIDIA DLSS المدعومة بمعالجات AI المخصصة على وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX تسمى Tensor Cores، على تعزيز معدلات الإطارات مع إنشاء صور ألعاب جميلة وواضحة وتمنح اللاعبين مساحة في الأداء لزيادة إعدادات تتبع الأشعة وزيادة دقة الإخراج. تتوفر DLSS في أكثر من 25 لعبة، مع إضافة المزيد كل شهر.

NVIDIA Reflex and Broadcast: اللعب المطلق

تقلل تقنية NVIDIA Reflex من زمن انتقال النظام (أو تأخر الإدخال)، مما يجعل الألعاب أكثر استجابة، ويمنح اللاعبين في الألقاب التنافسية متعددة اللاعبين ميزة إضافية على الخصم. NVIDIA Broadcast عبارة عن مجموعة من تحسينات الذكاء الاصطناعي للصوت والفيديو ، بما في ذلك الخلفيات الافتراضية والتقاط الحركة وإزالة الضوضاء المتقدمة ، والتي يمكن للمستخدمين تطبيقها على الدردشات ومكالمات Skype ومؤتمرات الفيديو.

ميزات GeForce Experience المتقدمة

تستفيد جميع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA GeForce من GeForce Experience ™، وهي أداة يستخدمها عشرات الملايين من اللاعبين لتحسين إعدادات اللعبة وتسجيل وتحميل اللعب وبث اللعب والتقاط لقطات الشاشة وتنزيل برامج تشغيل Game Ready Drivers وتثبيتها. تشمل أحدث الميزات ما يلي:

الضبط التلقائي لوحدة معالجة الرسومات بنقرة واحدة: تدعم GeForce Experience الآن ضبط GPU ، والتي يمكنها إنشاء ملفات تعريف رفع تردد التشغيل تلقائيًا باستخدام خوارزمية مسح ضوئي متقدمة.

تراكب مراقبة محسّن داخل اللعبة: يضيف تراكب GeForce Experience القوي بالفعل داخل اللعبة الآن إحصاءات الأداء ودرجات الحرارة ومقاييس زمن الوصول، بما في ذلك إحصائيات NVIDIA Reflex Latency Analyzer .

من أين أشتري

سيتوفر GeForce RTX 3060 Ti في 2 ديسمبر، بدءًا من 399 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك الطرز التي تم رفع تردد تشغيلها، من أفضل مزودي البطاقات الاحترافية مثل ASUS و Colourful و EVGA و Gainward و Galaxy و Gigabyte و Innovision 3D و MSI و Palit و PNY و Zotac وكإصدار مؤسسين من NVIDIA. ابحث عن GeForce RTX 3060 Ti GPU لدى كبار تجار التجزئة والمتاجر الإلكترونية وكذلك في تجميعات الألعاب من قبل كبرى الشركات المصنعة وبناة الأنظمة الرائدين في جميع أنحاء العالم.

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