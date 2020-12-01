Mobvoi‏ تطلق ساعتها الذكية ‏TicWatch Pro 3 LTE‎

دبي - يزن راشد - بعد إطلاق سلسلة TicWatch Pro 3 في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت شركة Mobvoi اليوم الثلاثاء عن ساعتها الجديدة TicWatch Pro 3 LTE في أوروبا.

وكما يوحي الاسم، فإن الساعة الجديدة TicWatch Pro 3 LTE تمتاز بدعم شبكات الجيل الرابع LTE مما يسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات، وإرسال الرسائل النصية من الساعة مباشرةً، ودون الحاجة إلى ربطها بالهاتف الذكي.

تجدر الإشارة إلى أنه عند الإطلاق، فإن دعم الاتصال الخلوي سيكون حصريًا لشركة فودافون في إسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وذلك من خلال برنامج OneNumber الخاص بشركة الاتصالات.

وتمتاز سلسلة ساعات TicWatch Pro 3 الذكية بوجود طبقتين من الشاشة، إذ تأتي الرئيسية من نوع AMOLED بقياس 1.4 بوصة وبدقة 454×454 بكسلًا، وتحتها هناك شاشة أخرى عاكسة من نوع TN تشتغل حين تنطفئ الرئيسية. والهدف من ذلك هو إطالة عمر البطارية من خلال ميزة (الشاشة الدائمة التشغيل) Always On Display التي تعرض الوقت، وبيانات الصحة، وبعض المعلومات الأساسية الأخرى.

وبالحديث عن عمر البطارية، فإنه يُقدّر بنحو 72 ساعة حين تفعيل جميع ميزات الساعة، وقد يصل هذا الرقم إلى 45 يومًا حين استخدام وضع الطاقة المنخفض الذي يعتمد على الإضاءة الخلفية لشاشة TN فقط.

وتحتوي ساعة TicWatch Pro 3 LTE معالجًا من نوع (سنابدراجون وير 4100) Snapdragon Wear 4100 من شركة كوالكوم، ويمتاز هذا المعالج بأنه الأسرع حاليًا للساعات الذكية.

وعلى غرار الساعات الذكية الأخرى، تأتي الساعة مع دعم لميزات تعقب الصحة، مثل: معدل نبضات القلب، ومعدل الأوكسجين في الدم، ومراقبة النوم، والإجهاد، بالإضافة إلى أنها تأتي مع دعم أصلي لنظام المواقع GPS. وتمتاز الساعة أيضًا بدعم مقاومة الماء والغبار فقط معيار IP68، وتعمل بنظام (وير أوإس) Wear OS من جوجل.

يُذكر أن ساعة TicWatch Pro 3 LTE الجديدة من Mobvoi ستُباع في المملكة المتحدة بسعر 329 جنيهًا إسترلينيًا، وفي ألمانيا بسعر 360 يورو.