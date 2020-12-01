شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تحول شخصية روبوت "جاندام" العملاق فى أفلام الكارتون لحقيقة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتنشيط قطاع السياحة المتضرر بشدة من تفشى جائحة كورونا ، كشفت اليابان النقاب عن تنفيذ روبوت عملاق يشبه شخصية "جاندام" الشهيرة فى أفلام الكارتون التى تعلق بها الأطفال خلال وقت معين، لكنه هذه المرة يتحرك فى الواقع، حيث يمكن للإنسان الآلى العملاق السير وتحريك ذراعيه الضخمة، وسط آمال فى أن يساعد على تنشيط قطاع السياحة فى البلاد.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للإنسان الآلى "جاندام" وهو يتحرك من مكانه بعد الانتهاء من تنفيذه، و هذا الروبوت سيكون محور اهتمام منطقة جاندام فاكتورى يوكوهاما، وهى منطقة جذب سياحى سيجرى افتتاحها فى 19 ديسمبر الجارى فى المدينة الساحلية.



تنفيذ روبوت يابانى ضخم



الروبوت الضخم بعد انتهاءه

وعلق كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى كاتسونوبو كاتو فى مؤتمر صحفى على هذا النموذج من الروبوتات الآلية، قائلا "آمل أن يؤدى هذا الروبوت الشهير إلى تحفيز الطلب على السياحة وتنشيط المناطق المحلية، بالطبع، لدينا الآن أزمة فيروس كورونا. أريد أن يتعامل الناس مع مساع كهذه بينما يبذلون بعض الجهد لمنع انتشار العدوى".



الروبوت جاندام



مكان الروبوت اليابانى

وصمم الروبوت (جاندام)، الذى يبلغ طوله 18 مترا، ليحاكى شخصية فى مسلسل الرسوم المتحركة اليابانى (البدلة المتنقلة جاندام)، وعرض المسلسل لأول مرة فى أواخر سبعينيات القرن العشرين، وتدور قصته حول روبوتات قتالية ضخمة يتحكم بها البشر، وانبثقت عن السلسلة العديد من الأعمال الثانوية والألعاب وحظيت بمتابعة على مستوى العالم.

ويعد العملاق جاندام هو أول روبوت بالحجم الكامل يتم إنشاؤه فى اليابان، حيث تحظى سلسلة الرسوم المتحركة بشعبية كبيرة، فتم الكشف عن RX-0 Unicorn Gundam فى أودايبا بطوكيو فى عام 2017 والذى يبلغ ارتفاعه 65 قدمًا تقريبًا بما يصل إلى حوالى 19 مترًا.