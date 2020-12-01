شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم فى جامعة كاليفورنيا يبتكر وسيلة لقياس قيمة كوكب الأرض .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار موقع "ميل أون لاين"، إلى أن العالم أخذ في حساباته بالاعتبار كتلة الأرض ودرجة حرارتها وعمرها والعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على قدرتها على دعم الحياة، كما أكد العالم أن كوكب الأرض كان أغلى كوكب على الأقل في النظام الشمسي، مضيفًا على سبيل المقارنة، أن سعر المريخ يبلغ 16 ألف دولار فقط.

وأشارعالم الفيزياء الفلكية، إلى أن هذه التكلفة المنخفضة للكوكب الأحمر ترجع إلى افتقارها الافتراضي إلى الملاءمة لتنمية الحياة، فيما تبلغ قيمة كوكب الزهرة، وفقا لحسابات عالم الفيزياء الفلكية، سنتًا واحدًا فقط.ويقول لافلين: "اعتقدت دائمًا أن مفهوم" كوكب الأرض في المنطقة الصالحة للسكن "غامض نوعًا ما، كنت بحاجة إلى مقياس يمكنني من خلاله رؤية قيمة الكواكب، التي يعثر عليها الباحثون باستمرار"، ووفقًا لعالم الفيزياء الفلكية، لا ينبغي اعتبار الكواكب التي تقل قيمتها عن 80 مليون دولار موطنا جديدا محتملا للبشر.