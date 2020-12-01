شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لإطلاق قسم إخباري Facebook News فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك، عن إطلاق قسم إخباري مخصص في المملكة المتحدة العام المقبل، حيث سيتم طرح Facebook News للمستخدمين اعتبارًا من شهر ينايروسيكون قسمًا مخصصًا لمصادر الأخبار حيث يمكن للمستخدمين تخصيص الناشرين والمحتوى الذي يرونه.

وبحسب موقع metro البريطانى، فيدفع فيس بوك مقابل المحتوى من الناشرين بما في ذلك مالكو The Economist وThe Guardian وThe Independent وLondon Evening Standard وLiverpool Echo وManchester Evening News وThe Mirror وThe Scotsman وSTV وThe Yorkshire Post، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بنمط الحياة مثل Red، كوزموبوليتان، وايرد، وجي كيو، وجلامور، وفوغ، وتاتلر.

وستزود الخدمة المستخدمين بمزيج من القصص المهمة المنسقة والشخصية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه ناشرو الأخبار من أجل تحقيق إيرادات من الإعلانات خلال عصر الإنترنت في مواجهة عمالقة التكنولوجيا المهيمنة، وقال Jesper Doub، مدير الشراكات الإخبارية في فيس بوك: "تلتزم فيس بوك بشدة بدعم المؤسسات الإخبارية لأنها تتكيف مع العالم الرقمي المتغير ويسعدنا أن يكون لدينا العديد من الشركاء الذين يعملون معنا في هذه المرحلة المبكرة".

وتتوقع الشبكة الاجتماعية أن ينضم المزيد من الناشرين إلى البرنامج قبل الإطلاق، وقد تم تجربة نسخة أمريكية لأول مرة العام الماضي، كما كشفت فيس بوك أيضًا عن توسيع مشروع أخبار المجتمع البريطاني، الذي دفع الشركة 4.5 مليون جنيه إسترليني لحوالي 80 صحفيًا لتدريب الصحفيين لتقديم تقارير محلية في المناطق المحرومة، وبعد تجربة لمدة عامين، تدفع الشبكة الاجتماعية 2.25 مليون جنيه إسترليني لمواصلة المخطط لمدة عام آخر.

وقال فيسبوك إن هذه الخطوة تعني أن ما يزيد قليلاً عن نصف المجموعة الحالية يمكن أن تكون في طابور لمدة عام إضافي من التدريب، وقالت جوان بوتشر ، الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني لتدريب الصحفيين (NCTJ): "إن الأخبار الرائعة التي تفيد بأن فيس بوك يوسع هذا المشروع الرائع هو بمثابة دفعة حقيقية للصحافة وصناعة الأخبار في مثل هذا الوقت الصعب" وأضافت "تفخر NCTJ بكونها شريكًا في مخطط يوفر ، بفضل دعم فيس بوك والتزام الناشرين ، المزيد من الوظائف الصحفية ، وبرنامج تدريب مبتكر يعتمد على مؤهلات NCTJ ويحدث فرقًا حقيقيًا في تنوع غرف الأخبار المحلية.