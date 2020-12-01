تكنولوجيا: أول تحديث لأجهزة Xbox Series X يجلب بعض التغييرات في الواجهة مع خلفيات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت في دفع تحديث شهر نوفمبر لبرمجيات أجهزة Xbox Series X، وSeries S، وأيضاً Xbox One، والذي يعد التحديث الأول للجيل الجديد من أجهزة ألعاب Xbox Series X.

ينطلق التحديث الأول للبرمجيات لدعم أجهزة Xbox Series X بميزة الخلفيات الديناميكية الحصرية لأجهزة Xbox Series X، و Series S، حيث يشمبل هذا التحديث عدد 6 من الخلفيات المميزة بتصميم ديناميكي، كما ترتكز إحدى الخلفيات على إيماءات أجهزة Xbox السابقة.

كما سيتاح للمستخدم إختيار الخلفيات الديناميكية الجديدة عبر لوحة الإعدادات في Xbox dashboard، كما تؤكد عملاق البرمجيات على العمل على مجموعة جديدة من الخلفيات الديناميكية المميزة بتصميم وألوان جديدة لإطلاقها لاحقاً في تحديثات قادمة.

أيضاً من بين المميزات المقدمة من مايكروسوفت لأجهزة Xbox Series X، و Series S الجديدة من خلال هذا التحديث هي علامة جديدة تختص بتنبيه المستخدم لتنشيط HDR بشكل نلقائي، حيث تظهر هذه العلامة عند فتح دليل Xbox أثناء تشغيل الألعاب، كما تظهر بشكل منبثق على غرار علامة Quick Resume في الزواية اليمنى.

يذكر أن مايكروسوفت لم تؤكد على دعم الأجهزة الجديدة بتحسينات في الآداء أو إستقرار النظام من خلال هذا التحديث، أيضاً لم تؤكد على تحسين ميزة “Quick Resume” التي لم تعمل على الوجه الأمثل في بعض عناوين الألعاب، حيث أشارت عملاق البرمجيات إلى خططها لإصلاح هذا الخطأ قريباً.

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