تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق MACBOOK PRO وIPAD PRO برقاقة M1 وشاشة MINI-LED في 2021

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزة MACBOOK PRO وIPAD PRO في النصف الأول من 2021، على أن تضم هذه الأجهزة رقاقة M1 وشاشة MINI-LED.
قدمت شركة ابل مؤخراً أجهزة MacBook الجديدة المميزة برقاقة M1 والتي حصلت بالفعل على الكثير من المراجعات الإيجابية، حيث تقدم أفضل آداء في دعم المستخدم في الكثير من المهام، ولقد قامت ابل بدفع تحديث macOS Big Sur الذي يدعم أيضاً التطبيقات التي ترتكز على ARM.
ولقد أكدت أحدث التقارير على أن ابل تستعد لبدء شحن أجهزة MacBook Pro وiPad Pro المميزة برقاقة M1 وشاشات mini-LED في النصف الأول من 2021، على أن يتم الإعلان عن الأجهزة الجديدة في الربع الأول من 2021.
ومن المتوقع أن تبدأ ابل في الإنتاج الضخم لجهاز MacBook Pro بشاشات mini-LED، ما بين شهري يناير ومارس من العام المقبل، ومن ثم تنطلق للأسواق في الربع الثاني من العام المقبل.
ولقد بدأت الشركات التايوانية الموردة لشاشات mini-LED للإستعداد لتوريد تكوينات الشاشات التي تشمل شرائح LED من شركة Epistar، والتي تختبر لاحقاً في FitTech، وشركة Zhending Technology التي تختص بتوريد الإضاءة الخلفية.
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