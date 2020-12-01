شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يحاور الدكتور فاوتشى حول كيفية تجنب الإصابة بكورونا أثناء العطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مقابلة مع الدكتور أنتوني فاوتشي أحد أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، حيث تحدث زوكربيرج مع الدكتور فوسي حول لقاحات COVID-19 قيد التطوير وكيفية حماية عائلتك وأحبائك خلال موسم العطلات من فيروس كورونا.

ويعد دكتور أنتوني فاوتشي اختصاصيّ أمريكي في علم المناعة، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا المعني بجائحة فيروس كورونا 2019-2020.

وبحسب موقع engadget الامريكى، فقد كان فيس بوك أحد القنوات الرئيسية التي انتشرت من خلالها المعلومات الخاطئة المتعلقة بـ COVID عبر الإنترنت، في حين اتخذت الشركة بعض الإجراءات لمنع مستخدميها من القيام بذلك ، فقد سمحت في نفس الوقت لنظريات مؤامرة اللقاح بالمرور دون رادع على انستجرام وفي مجموعات فيس بوك وفي سبتمبر، دافع زوكربيرج أيضًا عن قرار الشركة بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد معارضي التطعيمات.

ونشر زوكربيرج المقابلة على صفحته وعلق عليها "لايف مع الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد، لمناقشة التقدم المحرز نحو لقاح كوفيد وكيف يمكننا إبطاء انتشار الفيروس في موسم العطلات هذا".