تكنولوجيا: لينوفو تؤكد رسمياً على موعد الإعلان عن سلسلة LENOVO LEMON K12 في 9 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلان تشويقي مؤخراً تؤكد من خلاله على عودة سلسلة Lenovo Lemon، حيث حددت يوم 9 من ديسمبر للكشف عن سلسلة LENOVO LEMON K12 الجديدة.

تطلق لينوفو خلال الأيام المقبلة سلسلة LENOVO LEMON K12 التي تستهدف فئة الشباب بمميزات أكثر، حيث تعود الشركة بالسلسلة للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة من جديد.

إتجهت لينوفو للتركيز على إصدارات علامة موتورولا التجارية التابعة للشركة، حيث تحقق هواتف Moto شعبية كبيرة بالفعل في الأسواق العالمية، إلا أن لينوفو ترغب في العودة للمنافسة في الأسواق بعلامة Lenovo Lemon من جديد.

ولقد جاء إعلان لينوفو التشويقي اليوم على Weibo، حيث تقدم سلسلة LENOVO LEMON K12 بنفس مواصفات MOTO G9 POWER لذا من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعلامة لينوفو التجارية، بينما تشير التسريبات إلى أن هاتف LEMON K12 سيكون إصدار محسن من Moto G9 Power.

من جانب أخر انطلق هاتف Moto G9 Power في مجموعة من الأسواق العالمية مؤخراً، حيث تميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، كما يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، ويتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الإصدار القادم رقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يـضم بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 20-W، ومنفذ USB C للشحن.

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