شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا توجد أحيانا حلقة دائرية حول القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أحيانًا رؤية حلقة حول القمر عندما تكون الظروف الجوية مناسبة، ففى بعض الأحيان يمكن أن يبدو للحلقة تأثير قوس قزح والذى يمكن أن يكون له أيضًا نقاط مضيئة، وهو ما قد يدفع البعض للتساؤل عن السبب وراء تواجد حلقة حول القمر؟

وبحسب موقع thesun البريطاني، فباختصار، تحدث الظاهرة المرئية بسبب انكسار الضوء من خلال بلورات الجليد السداسية، لتشكل حلقة 22 درجة حول القمر، وقد تكون هالة 22 درجة مرئية لما يصل إلى 100 يوم فى السنة، ونظرًا لعدم انكسار الضوء بزوايا أصغر من 22 درجة، تكون السماء أغمق داخل الهالة.

وتُعرف البقع المضيئة التى يمكن رؤيتها أحيانًا على جانبى القمر - إما الشمال والجنوب أو الشرق والغرب باسم Moon Dogs، ويمكن أيضًا تشكيل دائرة حول الشمس ولكن عندما تتشكل حول القمر تُعرف باسم حلقة القمر أو هالة الشتاء.

ما الذى يسبب حلقة حول القمر؟

تحدث الحلقة، أو تأثير الهالة، بسبب انكسار ضوء الشمس من خلال بلورات الجليد فى الغلاف الجوى العلوى، على بعد حوالى 3-6 أميال فوق الأرض، وعادة ما تُرى الحلقة جنبًا إلى جنب مع السحب الرقيقة، فالسحب الرقيقة الناعمة التى تُرى على ارتفاعات عالية، وتحتوى بلورات الجليد دائمًا على شكل سداسى مما يعنى أن أى ضوء يمر عبرها سينكسر دائمًا بنفس الزاوية - 22 درجة.

ونرى قوس قزح لأن الألوان المختلفة تنكسر بزوايا مختلفة قليلاً، وينقسم الضوء إلى ألوانه المنفصلة لأن العدد الهائل من البلورات تنكسر جميعها بزوايا مختلفة بسبب وضعها فى السماء، وهكذا ترى الألوان تنقسم مثل قوس قزح.

إلى ماذا ترمز الهالة حول القمر؟

وفقًا للفولكلور، تعنى الحلقة حول القمر أن عاصفة قادمة قريبًا، لكن فى الواقع، هذا ليس صحيحًا تمامًا، حيث تظهر الحلقة عندما تكون السماء مغطاة بتلك السحب الرقيقة أو الغيوم الرقيقة التى تظهر غالبًا قبل أيام قليلة من العاصفة، ولكن يمكن أن تحدث هذه السحب أيضًا دون أى تغير مرتبط بالطقس