شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهنود يستهلكون أعلى بيانات 4G فى العالم بمعدل 16 جيجابايت شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهلك مستخدمو الهواتف الذكية في الهند حوالي 16 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول 4G شهريًا وفقًا لأحدث تقرير التنقل من إريكسون، حيث زاد متوسط ​​حركة المرور "الترافيك" لكل مستخدم للهواتف الذكية من 13.5 جيجابايت شهريًا في عام 2019 إلى 15.7 جيجابايت شهريًا في عام 2020، ومن المتوقع أن يزداد متوسط ​​حركة المرور لكل هاتف ذكي إلى حوالي 37 جيجابايت شهريًا في عام 2026 وفقًا للتقرير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتدعي شركة إريكسون أن زيادة استهلاك البيانات تغذيها بشكل أساسي متطلبات العمل من المنزل خلال COVID-19، وستستمر سيطرة إنترنت 4G في الهند على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تقدر إريكسون أن 5G ستمثل حوالي 27 ٪ فقط من اشتراكات الهاتف المحمول في الهند في نهاية عام 2026.

وستستمر تقنية LTE في كونها التكنولوجيا المهيمنة في الهند في عام 2026 حيث تمثل 63٪ من اشتراكات الهاتف المحمول، فيما شكلت تقنيات النطاق العريض المتنقل 67٪ من اشتراكات الهاتف المحمول في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 91٪ بحلول عام 2026، حيث من المقرر أن يصل العدد الإجمالي لاشتراكات النطاق العريض المتنقل إلى ما يقرب من 1.2 مليار ".

وتساهم الأسعار المنخفضة لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة، والهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، والوقت المتزايد الذي يقضيه الأشخاص عبر الإنترنت في نمو الاستخدام الشهري في الهند، وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي عدد الزيارات في الهند بمقدار أربعة أضعاف ليصل إلى 35 مليارًا شهريًا في عام 2026، كما قال باتريك سيروال، رئيس رؤى التسويق الاستراتيجي ومحرر تقرير إريكسون موبيليتي.

ويدعي التقرير أن التغطية السكانية العالمية لشبكات الجيل الرابع ستتجاوز 80٪ في نهاية عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 95٪ في عام 2026، وبقدر ما يتعلق الأمر بشبكات الجيل الخامس، تقدر إريكسون أن 3.5 مليار اشتراك 5G بحلول نهاية عام 2026 وربما تمثل أكثر من 50٪ من حركة بيانات الجوال في ذلك الوقت.