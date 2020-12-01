شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تمنح تسلا الضوء الأخضر لبدء بيع الموديل Y SUV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة Tesla على إذن لبدء بيع سيارتها الرياضية متعددة الأغراض طراز Y المصنوعة في شنجهاي في الصين، حيث نشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الموافقة على موقعها الإلكتروني، وبحسب موقع TOI الهندى، تبيع Tesla الآن سياراتها الكهربائية من طراز 3 في الصين وتقوم ببناء قدرة تصنيع سيارات جديدة في شنجهاي لتصنيع سياراتها من طراز Y SUV، وقد تقدمت بطلب للحصول على إذن مبيعات طراز Y SUV المصنوع في شنغهاي في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأت في تسليم السيارات المصنوعة في مصنعها في شنجهاي في ديسمبر الماضي وباعت أكثر من 13 ألف سيارة في الصين في أكتوبر، وبدأت الشركة في تصدير سيارات موديل 3 صينية الصنع إلى أوروبا وقالت الأسبوع الماضي إنها تخطط للبدء أيضًا في صنع شواحن السيارات الكهربائية في الصين في عام 2021.

وفي يوليو الماضى خفضت شركة تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات طراز Y بمقدار 3000 دولار، بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها، حيث تسعى شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم المبيعات في جائحة COVID-19.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيأتى هذا التخفيض بعد تخفيضات الأسعار في شهر مايو على طراز 3 من طراز Tesla، والنموذج X، والنموذج S، فيما سجلت الشركة التي يرأسها "إيلون ماسك" هذا الشهر انخفاضًا أقل من المتوقع في تسليم السيارات في الربع الثانى، وهي نتائج مرنة على الرغم من الوباء الذي ضرب صناعة السيارات العالمية.

ويبدأ الطراز Y الآن بسعر 49990 دولارًا، بانخفاض 6٪ تقريبًا عن سعره السابق البالغ 52990 دولارًا، وفقًا لموقع الويب الخاص بصانع السيارات، وقد بدأت الشركة تسليم طرازات Y في مارس، وفي أبريل قالت تسلا إن الموديل Y كان مربحًا بالفعل، وهو أول مرة في تاريخ الشركة منذ 17 عامًا، حيث حققت إحدى سياراتها الجديدة ربحًا في الربع الأول.