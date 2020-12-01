شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يكشف عن تحديث جديد مخصص للمعلنين.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "تايمز نيوز ناو" أن موقع انستجرام أصبح يسمح الآن للمعلنين بإنشاء إعلانات دعائية sponsored ads من حسابات المستخدمين، كجزء من تحديثه لإعلانات العلامات التجارية، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، مع إعطاء المؤثرين "الانفلونسرز" القدرة على تحديد متى تتم رعاية منشوراتهم من قبل شركة أو علامة تجارية.

وقالت الشركة في منشور حديث على مدونة: "أطلق انستجرام طريقة جديدة، حيث يمكن للمعلنين إنشاء إعلانات تتضمن محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة إلى نشر منشئي المحتوى بشكل طبيعي على انستجرام أولاً".

وتتمتع العلامات التجارية الآن بقدر أكبر من المرونة مع قيود أقل عندما تريد نشر إعلانات للعلامات التجارية المرتبطة بها، وتم تصميم هذه الطريقة الجديدة مع وضع قدرة المنشئ على التحكم فى المحتوى بالاعتبار، إذ يمكن لمنشئي المحتوى الموافقة على أي إعلانات منشورة أو إيقافها مؤقتًا.

تظهر الإعلانات تمامًا مثل المشاركات المنشورة من حساب المستخدم، مع علامة "شراكة مدفوعة مع اسم العلامة التجارية"، ويمكن أن تتضمن إعلانات العلامات التجارية في "القصص" الآن عناصر قابلة للضغط، مثل التاجات والموقع والهاشتاجات.

وقال إنستجرام: "نريد أن تتمتع العلامات التجارية بإمكانية الوصول إلى إبداعات القصص الأصلية والأصيلة لتجربة القصص".

جدير بالذكر كان يتطلب إنشاء الإعلانات قدرًا كبيرًا من التنسيق بين المؤثر أو المبدع والعلامة التجارية، إذ كان ينشر المحتوى كمنشور أولاً، ثم تنتقل العلامة التجارية عبر إنستجرام للترويج له كإعلان، لكن الآن يهدف إنستجرام إلى تبسيط العملية على كلا الجانبين.