شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل إجراء أول سباق سيارات على القمر العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستهبط اثنان من سيارات السباق التى يمكن التحكم بها عن بعد، على سطح القمر العام المقبل للمشاركة فى أول سباق على الإطلاق عبر سطح القمر، وسيقودهما طلاب مدرسة ثانوية، إذ ترعى شركة تحمل اسم Moon Mark، مخصصة للترفيه والتعليم، السباق الذى سيشهد تنافس فرق من الطلاب، وستعمل الفرق الفائزة بعد ذلك مع فرانك ستيفنسون مصمم McLaren P1 لإنشاء سيارة تتسابق عبر بيئة القمر منخفضة الجاذبية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتم إطلاق السيارتين إلى القمر على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 فى أكتوبر 2021 للهبوط على السطح داخل أول مركبة هبوط على سطح القمر تم تطويرها بشكل خاص.

وبعد ثمانية أسابيع من التأهيل من قبل طلاب المدارس الثانوية من جميع أنحاء العالم، ستتنافس ستة فرق من خمسة أعضاء ليصبحوا آخر فريقين يتسابقان على القمر، وتشمل تلك التحديات الألعاب الإلكترونية، وسباق الطائرات بدون طيار، ومسابقة ريادة الأعمال التجارية الفضائية حتى يتم تأكيد الفريقين النهائيين.

وسيتم التقاط مغامراتهم وإنتاجها وتوزيعها عالميًا بواسطة Moon Mark حتى يتمكن الناس من متابعة تقدمهم فى الفترة التى تسبق الإطلاق فى أكتوبر من العام المقبل.

وسيطلق المتسابقان إلى سطح القمر عبر مركبة الهبوط Nova-C بواسطة Intuitive Machines ومقرها هيوستن، بعد إطلاق SpaceX Falcon 9 فى أواخر عام 2021.

وتعد السيارتان عبارة عن حمولة ثقيلة تذهب إلى سطح القمر - ستزن كل سيارة 5.5 أرطال وستزن المركبة التى ستنقلها إلى السطح 6.6 رطلاً أخرى - بإجمالى 17.6 رطلاً.

بينما لم يتم الكشف عن تكلفة الإطلاق، لكن تدفع الشركات الأخرى 544000 دولارًا لكل رطل لإرسال أشياء إلى القمر، أى أن التكلفة الإجمالية قد تقارب 10 ملايين دولار.

قال جاستن سايروس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Lunar Outpost: "إن مهمة Moon Mark المتمثلة فى إشراك الشباب فى الفضاء والعمل على الاستفادة من الفضاء من أجل تحسين البشرية هو أمر يتردد صداه معنا".