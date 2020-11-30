إيطاليا تُغرِّم آبل بنحو 12 مليون دولار بسبب التضليل

دبي - يزن راشد - فرضت إيطاليا على شركة آبل الأمريكية غرامة بقيمة 10 ملايين يورو (11.947 مليون دولار) بسبب مزاعم مضللة بشأن مقاومة هواتف آيفون للماء.

ووجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية AGCM أن مزاعم آبل لم تصمد في ظروف العالم الحقيقي. وقالت أيضًا: إنه بالرغم من تضمين مزاعم مقاومة الماء في مواصفات الهاتف، إلا أن الضمان لا يشمل الضرر الناجم عن الماء، وهو ما وصفته الهيئة بالممارسة العدوانية.

وزعمت آبل أن هواتف آيفون قادرة على الصمود تحت الماء لعمق يصل إلى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة. وكانت آبل تزعم وجود هذه الميزة لعدد من هواتف آيفون على مدى عدة سنوات، وذلك اعتبارًا من هاتف آيفون 8 إلى آيفون 11، والطُرز المختلفة للهواتف.

ووجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية أن آبل لم تُوضِّح أن مقاومة الماء لعمق يصل إلى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة ممكنة فقط تحت ظروف خاضعة لسيطرة محكمة. وحكمت الهيئة أن الإعلان الذي نشرته آبل ويُظهر هواتف آيفون وهي قادرة على مقاومة الماء مضللة.

ومع ذلك، فإن آبل توصي المستخدمين بخط صغير بعدم السباحة، والاستحمام مع هواتف آيفون، كما تقول أيضًا أن الضرر الناجم عن السوائل غير مشمول بالضمان.

وحكمت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية بأن افتقار الضمان لتغطية الضرر الناجم عن السوائل ينتهك المادتين 24 و25 من قانون المستهلكين فيما يتعلق بالممارسات التجارية العدوانية، والإكراه أو التأثير غير المبرر.

واعترضت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية على حقيقة أن الضمان لا يُطبَّق على شيء أُكِّد عليه في حملة التسويق بوصفه ميزة. ولكنها أيضًا قالت: إن الخط الصغير الذي كتبت به آبل في الضمان لا يمكن استخدامه للتحايل على التزاماتها الأساسية بالنظر إلى أن المنتج لم يكن كما زُعم في الإعلان التجاري.