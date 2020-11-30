شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية ترصد أكبر توهج شمسى منذ 2017.. يستمر لـ7 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأقمار الصناعية أمس الأحد من رصد أقوى توهج شمسى خلال أكثر من 3 سنوات، بمتوسط قوة من الدرجة (M4.4)، وأكد موقع سبوتنيك، أن قراءات كاشفات الأشعة السينية الفضائية، سجلت توهجات شمسية بهذه القوة فى خريف عام 2017، وتسببت هذه الظاهرة، والتى رصدتها الأقمار الصناعية أمس إلى تأيين الجزء العلوى من الغلاف الجوى للأرض، مما أدى إلى حدوث انقطاع راديوى على الموجات القصيرة فوق جنوب المحيط الأطلسى.

وأشار الموقع إلى أنه ربما لاحظ ذلك هواة الاتصالات اللاسلكية والبحارة على السفن تأثيرات انتشار غريبة على ترددات أقل من 20 ميجاهرتز، مع اختفاء بعض الإرسالات التى تقل عن 10 ميجاهرتز تمامًا.

ووفقا للقراءات حدث مركز الانفجار خلف الطرف الجنوب الشرقى للقرص الشمسى ونتيجة لذلك، غطى جسم الشمس جزئيًا على الانفجار، وقذف التوهج أيضًا انبعاث كتلى من غاز المتاين نحو الفضاء، كما يظهر التسجيل ولكنه ليس فى اتجاه الكرة الأرضية ومع ذلك، إذا كانت متجهة إلينا، كانت ستحدث عاصفة جيو مغناطيسية قوية.

ووفقا للموقع فإن البقعة الشمسية التى تسببت فى هذا التوهج سوف تظهر بعد يوم أو يومين فقط وذلك مع دوران الشمس حول محورها وستصبح فى مجال رؤية التلسكوبات فإذا بقيت نشطة فالفرصة مهيأة لحدوث عواصف جيومغناطيسية بشكل كبير، ورجح الخبراء استمرار نشاط التوهج الشمسى حتى 6 - 7 ديسمبر المقبل.