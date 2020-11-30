بسبب ادعاء تجاري مضلل.. 12 مليون دولار غرامة على شركة آبل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 39 دقيقة

فرضت هيئة الشؤون التنافسية الإيطالية غرامة بقيمة 10 مليون يورو( 12 مليون دولار) على شركة آبل Apple، المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب.

وبحسب ما نقل موقع “فوربس” فإن الغرامة المفروضة أتت بسبب الادعاء التجاري المضلل لشركة آبل بشأن مقاومة طرازات عدة من هواتف “آي فون” للمياه.

وقالت الهيئة إن الشركة، لم توضح أن هذه الميزات تظهر فقط في بعض الظروف المحددة، خلال تجارب مخبرية على سبيل المثال مع استخدام مياه عذبة “وليس في ظروف استخدام عادية”.

ويرتبط القرار بهواتف “آي فون” من طرازات “8” و”8 بلاس” و”إكس آر” و”إكس أس” و”إكس أس ماكس” و”11″ و”11 برو” و”11 برو ماكس”.

ويتعين على “آبل” الى جانب الغرامة نشر جزء من القرار على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وانتقدت الهيئة الإيطالية رفض آبل تقديم خدمات ما بعد البيع ضمن الكفالة الخاصة بهذه الطرازات من آي فون لدى تضررها بسبب دخول مواد سائلة إليها، ووصفتها بأنها ممارسة تجارية هجومية.

وقالت إن إعلان الشركة إن كفالة الهواتف الذكية لا تغطي الأضرار الناجمة عن السوائل، تضليل للمستهلكين، خصوصا لكونها لا توضح “الشروط والحدود” المتصلة بمقاومة الأجهزة المعنية للمياه.

يشار إلى أن شركة آبل كان قد أعلنت في الربع المنتهي في يونيو/حزيران، عن ارتفاع مبيعات Mac بقيمة 9 مليارات دولار، بزيادة 28٪ على أساس سنوي.

حيث لا يزال هاتف iPhone هو المنتج الرئيسي للشركة، حيث حققت أبل نحو 26.4 مليار دولار من مبيعات الهواتف وحدها.

وقد باعت أبل أجهزة Mac بنحو 7 مليارات دولار وحققت 6.4 مليارات دولار من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والملحقات التي تشمل سماعات الأذن والساعة وApple TV وBeats وHomePods.