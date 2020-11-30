تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم سلسلة IPHONE 13 بكاميرة PERISCOPE من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من DigiTimes عن خطط ابل لدعم الجيل القادم من هواتف IPHONE 13 بكاميرة PERISCOPE من العملاق الكوري سامسونج.

بدأت ابل في العمل على تطوير سلسلة PERISCOPE بعد إنطلاق سلسلة IPHONE 12 في الأسواق العالمية، وتتوالى التقارير التي توضح رؤية ابل لتصميم ومميزات هواتف الأيفون القادمة.

وتوضح أحدث التقارير التي جاءت من DigiTimes أن ابل ستبدأ تعاون مع سامسونج لتحسين مميزات الكاميرة في سلسلة IPHONE 13، حيث تدعم الإصدارات الجديدة بكاميرة سامسونج periscope، لإضافة تحسينات على آداء التكبير البصري في هواتف الأيفون القادمة.

ولقد إستخدمت سامسونج كاميرة periscope في إصدارات الشركة المميزة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra ودعمت تكبير يصل إلى 100 مرة، إلا أنها لم تحقق الإستفادة للكثير من مستخدمي الهاتف.

من جانب أخر قدمت كاميرة periscope في عدد من الهواتف المنافسة في الأسواق مثل هاتف هواوي P40 Pro، وهاتف Vivo X50 Pro Plus، وأيضاً هاتف Find X2 Pro وMate40 Pro من بين إصدارات أخرى.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تحتاج إلى التعاون مع العملاق الكوري لدعم سلسلة IPHONE 13 ببراءة إختراع كاميرة periscope التي إستحوذت عليها سامسونج من Corephotonics، لذا نترقب إعلان عمالقة تصنيع الهاتف عن هذا التعاون الجديد بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

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