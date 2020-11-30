تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة توضح تصميم هاتفي OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب شركة وان بلس الأضواء من جديد بالإصدارات المرتقبة من هواتف OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro، حيث نشرت صور ثلاثية الأبعاد جديدة توضح تصميم الهاتفين بتفاصيل أكثر دقة، مع مقاطع فيديو توضح تصميم الهاتفين من أكثر من جهة.

تكشف التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن وحدة كاميرة بارزة في الجزء الخلفي من الهاتف، والتي تتضمن اثنان من العدسات كبيرة الحجم، مع اثنان من العدسات المميزة بحجم أصغر.

ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة المستشعر الرئيسي مع مستشعر مميز بعدسات بزوايا عرض واسعة، وأخر بعدسات tele، بينما لم توضح التسريبات الغرض من العدسات الأخيرة، إلا بعض التوقعات تشير إلى أن وان بلس تعود بكاميرة IR في الإصدارات القادمة، أيضاً لن تتضمن الإعدادات كاميرة periscope.

ولقد جاءت الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة عبر LetsGoDigital و Concept Creator لتقدم نظرة أوضح على تصميم الإصدارات القادمة من هواتف OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro.

وتؤكد الصور على التصميم المنحني لشاشة OnePlus 9 Pro، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف يأتي بحجم 6.7 إنش في الشاشة، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمعدل تحديث 144 Hz، كما يدعم الهاتف مكبرات صوتية ستريو مع تقنية Dolby Atmos.

من جانب أخر تشير التسريبات المصورة إلى أن هاتف OnePlus 9 يأتي بشاشة مسطحة، كما كشفت تسريبات Waqar Khan عن الألوان التي ينطلق بها الهاتف لاحقاً، أيضاً يضم هاتف OnePlus 9 إعدادات ثلاثية في الكاميرة، كما تتوافق لغة التصميم في هذا الإصدار مع هاتف Pro.

يذكر أن الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة OnePlus 9 في شهر مارس من العام المقبل، أي قبل الموعد المتوقع سنوياً للكشف عن الإصدارات الجديدة، إلا أن مع التغيير الذي بدأته سامسونج في جدولها الزمني لإطلاق الإصدارات المميزة يتجه عمالقة تصنيع الهاتف للسير على خطى العملاق الكوري.

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