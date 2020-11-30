شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 3 طرق لإعادة نشر فيديو على حسابك بانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدة طرق لإعادة نشر مقاطع الفيديو التى تجدها على انستجرام، وتتمثل أسهل طريقة فى مشاركتها عبر قصتك الخاصة، مما سيسمح لمتابعيك بمشاهدتها ليوم كامل، لكن إذا كنت تفضل إعادة نشر مستدامة بشكل أكبر، فهناك 3 طرق لإعادة نشر فيديو إنستجرام باستخدام هاتف iPhone أو Android.

طريقة إعادة نشر مقطع فيديو على إنستجرام من خلال مشاركته مع قصتك"

1. افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى المنشور الذى تريد مشاركته.

2. أسفل المنشور مباشرةً، اضغط فوق رمز الطائرة الورقية، وسيتيح لك ذلك مشاركته مع شخص ما عبر رسالة مباشرة، أو إعادة نشره فى قصتك.

3. فى القائمة المنبثقة، حدد الخيار "إضافة منشور إلى قصتك"، والذى يجب أن يظهر فى أعلى القائمة.

4. فى الشاشة التالية، سيظهر المنشور فى مسودة قصة، ويمكنك إضافة نص أو ملصقات أو محتوى آخر كما تفعل مع أى قصة أخرى.

5. اضغط على "إرسال إلى" أسفل الشاشة، وفى النافذة المنبثقة، حدد "مشاركة" بجوار "قصتك".

عندما تنشر منشورًا باستخدام هذه الطريقة، يمكن لأى شخص يشاهد قصتك الضغط عليه للانتقال إلى المنشور الأصلي.

طريقة إعادة نشر مقطع فيديو على إنستجرام عن طريق تسجيل الشاشة:

إذا كنت ترغب فى نشر فيديو خاص بمستخدم آخر دون تنزيل تطبيق إضافى، فيمكنك ببساطة تسجيل شاشة هاتفك أثناء تشغيل منشور الفيديو.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك اقتصاص وتعديل وتقصير تسجيل الشاشة بحيث يظهر فى ملف التعريف الخاص بك تمامًا كما تريد، ومع ذلك، تأكد من عدم اقتطاع اسم المستخدم للملصق الأصلى، وتأكد من إضافة اسم المستخدم إليه فى التسمية التوضيحية الخاصة بك.

وتحتوى كل من هواتف iPhone و Android على مزايا تسجيل الشاشة، وعادةً ما تكون مدمجة فى الهاتف.

طريقة إعادة نشر مقطع فيديو على إنستجرام باستخدام تطبيق مختلف:

تعد تطبيقات إعادة النشر، المتاحة لكل من مستخدمى iPhone و Android ، خيارًا شائعًا لإعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو، وبمجرد تنزيلها، فسيتوجب عليك اتباع لخطوات التالية لمعرفة كيفية استخدامها لإعادة نشر مقطع فيديو إلى حسابك:

1. افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك وقم بتسجيل الدخول، إذا لزم الأمر.

2. ابحث عن الفيديو الذى تريد إعادة نشره.

3. اضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا وحدد "نسخ الرابط".

4. افتح تطبيق إعادة النشر.

5. اضغط على الفيديو (يجب أن يكتشفه تطبيق إعادة النشر تلقائيًا لأنك نسخته للتو إلى الحافظة الخاصة بك).

6. قم بإجراء أى تعديلات فى شريط الأدوات السفلى.

7. اضغط على "إعادة النشر" (قد يستغرق تحميل الفيديو دقيقتين).

8. اختر نسخ التسمية التوضيحية إذا كنت ترغب فى ذلك، وحدد "فتح إنستجرام".

9. إذا لم يكن مربعًا، فقد ترغب فى اقتصاص الفيديو بالضغط فوق السهمين الموجودين فى الزاوية السفلية من المنشور.

10. أضف أى عوامل فلترة تريدها، وقم بقص الفيديو (إذا لزم الأمر) ، ثم اضغط فوق "التالي".

11. أضف التسمية التوضيحية الخاصة بك (أو الصقها فى التسمية التوضيحية الأصلية، التى قمت بحفظها بالفعل فى الحافظة الخاصة بك)، والهاشتاجات، وأى شيء آخر تريد تضمينه، مثل الموقع أو العلامات.

12. حدد "مشاركة" لنشر الفيديو على حساب إنستجرام الخاص بك.