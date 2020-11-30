شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Chrome Actions وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر باستخدام الإنترنت بأمان وكفاءة، يقدم جوجل كروم مجموعة من المزايا التى تجعله الخيار المفضل مقارنة بالمتصفحات الأخرى، وفى حين أن القدرة على مسح ذاكرة التخزين المؤقت ومحفوظات البحث أو حفظ كلمات السر وطرق الدفع متوفرة فى العديد من المتصفحات، فإن أدوات كروم مثل الترجمة التلقائية للغة والتصفح المتخفى - أو جلسات التصفح الخاصة - تعد من المزايا المفيدة بشكل خاص، والآن كشفت جوجل عن كروم Actions، وهى سلسلة من الاختصارات التى تجعل تنفيذ الإجراءات داخل المتصفح أسرع وأسهل من أى وقت مضى.

ما هى Chrome Actions ؟

كروم Actions هى سلسلة من الأوامر التى عند كتابتها فى شريط عناوين كروم، تؤدى إلى تشغيل خيارات الاختصار، وهذا يجعل التنقل فى إعدادات المتصفح أسهل من خلال قطع عدد كبير من الخطوات، وفيما يلى جميع كروم Actions المتاحة حاليًا وكيفية استخدامها:

فى الوقت الحالى، هناك ستة اوامر فقط يمكن لمستخدمى كروم كتابتها فى شريط التنقل وجعل المتصفح ينفذها فى خطوة واحدة.

لإدارة كلمات السر: اكتب "تعديل كلمات السر" فى شريط العناوين واضغط على الإجراء المقترح الذى يظهر أدناه.

لتحديث كروم: اكتب "تحديث المتصفح" أو "تحديث جوجل كروم".

لترجمة صفحة: اكتب "ترجم هذه الصفحة" أو "ترجم هذا".

لإدارة طرق الدفع المحفوظة أو إضافة طريقة جديدة: اكتب "تحديث معلومات البطاقة" أو "تعديل بطاقة الائتمان".

لمسح السجل وبيانات التصفح: اكتب إما "مسح ملفات تعريف الارتباط" أو "محو ذاكرة التخزين المؤقت" أو "حذف السجل".

لفتح نافذة التصفح المتخفي: اكتب "التخفي" أو "تشغيل وضع التصفح المتخفي".

كيفية استخدام أوامر جوجل كروم Chrome Actions:

1. افتح نافذة كروم جديدة.

2. اكتب إجراء كروم فى شريط العناوين.

3. سيتم نقلك إلى صفحة إعدادات Chrome المقابلة.