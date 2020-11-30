شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات تكنولوجية تستعين بالروبوتات لتوصيل الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة إل جى إلكترونيكس يوم الاثنين إنها بدأت تجربة خدمة التوصيل باستخدام الروبوتات، وستقوم روبوتات الخدمة الخاصة بالشركة، والتى يطلق عليها اسم LG Cloi Servebot ، بتسليم المنتجات من المتاجر الصغيرة إلى أى شخص داخل LG Science Park ، وهو مقر الشركة فى سيول.

ووفقا لموقع Zdnet الأمريكى، قالت إل جى إن الروبوتات يمكنها صعود المصاعد بمفردها والتنقل بين تسعة طوابق فوق الأرض وطابق سفلى لتوصيل صناديق الغداء والسندويشات والمشروبات.



تصميم الروبوت

وتحتوى روبوتات LG Cloi Servebot على ثلاثة أدراج يمكن لكل منها حمل ما يصل إلى 15 كجم من البضائع، كما يمكن للعملاء الطلب باستخدام تطبيق الدردشة KakaoTalkبعد إجراء الطلب، وسيقوم موظفو المتاجر الصغيرة بوضع البضائع المطلوبة فى أدراج الروبوت، وستغادر الروبوتات بعد ذلك وترسل معلومات وجهتها لاسلكيًا إلى مصعد قريب، وبمجرد وصول الروبوتات إلى وجهتها، ستقوم بالاتصال وإرسال الرسائل النصية إلى العميل لإخطارهم بالوصول.

وقالت إل جى إن العملية برمتها تستغرق خمس دقائق على الأكثر، وسيتمكن أولئك الذين يديرون الروبوتات من مراقبة حالة الوحدات وتصفح سجل التسليم الخاص بهم، وأوضحت إن الروبوتات ستوفر الوقت للعاملين فى المكاتب المشغولة وتقلل الاتصال بين البشر.



الروبوت عن قرب

وفى يوليو، نشرت إل جى روبوتات فى مستشفى جامعة سيول الوطنية لمساعدة الموظفين على حمل المعدات الطبية، وفى مارس، تم نشر LG Cloi Servebots، التى تحتوى على أرفف بدلاً من الأدراج، فى مطعم لنقل صوانى الطعام إلى الطاولات، وتم إطلاق الروبوتات فى أكثر من 50 مطعمًا منذ ذلك الحين.