رسميا … آبل تدخل عالم صناعة السيارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 3:24 مساءً

ابتكر مجموعة من المهندسين في شركة ”أبل“ نظاما ذكيا يمكنه اكتشاف الشقوق في الزجاج الأمامي للسيارة وإخطار السائقين عندما يحتاجون إلى الإصلاح.

وسجلت شركة “آبل” العملاقة في صناعة التكنولوجيا براءة اختراع خاصة بالزجاج الذكي والذي سيكون قادرا على إخطار جهاز الكمبيوتر المرتبط بالسيارة لحجز موعد لإصلاح الزجاج المتصدع. وتكشف براءة الاختراع عن نظام جديد يستخدم غشاء رقيقا موصلا بين طبقتين من الزجاج لتحديد ما إذا كان هناك ضرر في زجاج السيارة، ويمكن لهذا النظام -أيضا- تحديد الشقوق والندبات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة قبل أن تصبح خطيرة.

وكانت أبل ألمحت إلى دخولها عالم صناعة السيارات لسنوات، ويعتقد الخبراء أن الشركة تدير مشروعا سريا في كاليفورنيا باسم ”تايتان“ حيث يعمل المهندسون على سيارة iCar.

ويشاع أن السيارة ستكون ذاتية القيادة مع تصميم مشابه لسيارات ”تسلا”، وبالرغم من ذلك، لم تؤكد شركة ”أبل“ علنا تطوير سيارة تحمل علامة أبل التجارية، إلا أن التقارير تشير إلى أن إطلاق iCar قد يكون بين 2023 و 2025.

يُذكر أن شركة آبل قدمت الشهر الماضي براءة اختراع مماثلة خاصة بشاشة ذاتية الإصلاح تعتمد على استخدام مادة مطاطية تعمل بالتسخين لإصلاح الخدوش والشقوق في هواتف آيفون وأجهزة iPad وساعات Apple Watch.