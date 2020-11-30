تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Mi 11 في يناير من العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تغريدة نشرت على حساب Digital Chat Station في تويتر إلى أن شاومي تخطط للإعلان الرسمي عن سلسلة Mi 11 في يناير من بداية العام المقبل.

يستعد عمالقة تصنيع الهاتف في العالم لإطلاق الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في الربع الأول من العام المقبل، حيث أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S21 خلال شهر يناير، بينما تخطط وان بلس لإطلاق سلسلة OnePlus 9 في شهر مارس من العام المقبل.

واليوم كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني لإطلاق سلسلة Mi 11 أيضاً خلال شهر يناير، أي بعد الإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 875 المتوقع في ديسمبر.

وتعد سلسلة Mi 11 أول الإصدارات المقدمة من عمالقة الصين برقاقة معالج Snapdragon 875، أيضاً كشفت تسريبات أخرى عن بعض من مميزات هاتف Mi 11 Pro، الذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بجودة عرض QHD بلس.

كما يتميز هاتف Mi 11 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن سلسلة Mi 11 القادمة من شاومي في الإعلان الرسمي المرتقب في شهر يناير.

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