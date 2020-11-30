تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفوق آداء رقاقة معالج MT6893 من MediaTek على Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر قاعدة بيانات AnTuTu عن الإختبارات الآداء التي أجريت لرقاقة MT6893 من MediaTek، والتي كشفت عن آداء يتخطى رقاقة كوالكوم.

تعمل شركة MediaTek الآن على تطوير أول رقاقة مميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة 3 نماذج من الرقاقة، كما تأتي الرقاقات من سلسلة Dimensity وفقاً للتسريبات.

وتأتي رقاقة MT6893 كإصدار متوسط في الثلاثة نماذج المرتقبة، والتي تتنافس مع رقاقة Snapdragon 865، حيث رصدت خلال الفترة الماضية في Geekbench، واليوم تكشف إختيارات AnTuTu عن نتائج آداء الرقاقة.

وتتوافق نتائج رقاقة MT6893 ورقاقة Snapdragon 865 في آداء وحدة المعالجة مع النتائج التي كُشِف عنها من Geekbench، بينما تتميز رقاقة MT6893 من MediaTek بآداء أفضل في إختبارات كرت الشاشة.

ولقد أجريت الإختيارات لمعالج MediaTek في هاتف يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومعدل تحديث 90Hz في الشاشة، بدقة 1080 في 2300 بيكسل.

كما تتميز رقاقة MT6893 بعدد 4 من أنوية Cortex-A78، حيث تأتي النواة الرئيسية بسرعة 3.0GHz، بينما تتميز الأنوية الأخرى بسرعة 2.6GHz، وتأتي وحدة المعالجة بنفس الأنوية المميزة لرقاقة Exynos 1080، كما تأتي رقاقة ميديا تيك بكرت شاشة Mali-G77 MC9.

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