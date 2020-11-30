فاتورة مكونات iPhone 12 Pro تصل إلى 406 دولارات أمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قام الخبراء اليابانيون في تفكيك الأجهزة Fomalhaut Techno Solutions بإصدار تقريرهم حول فاتورة المكونات المستخدمة في الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، مما أعطانا رقمًا تقريبيًا لتكاليف المكونات المستخدمة لتصنيع الهاتفين. وصلت تكلفة فاتورة مكونات iPhone 12 إلى 373 دولار أمريكي بينما بلغت تكلفة فاتورة مكونات iPhone 12 Pro إلى 406 دولارات أمريكية. للتذكير، يتم بيع iPhone 12 مقابل 829 دولار أمريكي بينما يبلغ سعر الهاتف iPhone 12 Pro نحو 1000 دولار أمريكي.

أغلى المكونات في iPhone هي شاشات OLED المُصنعة من قبل شركة سامسونج والتي تقدر بنحو 70 دولارًا لكل وحدة، والمودم Qualcomm X55 5G الذي يُكلف حوالي 90 دولارًا. يُقال أن تكلفة إنتاج المعالج Apple A14 Bionic تبلغ 40 دولارًا أمريكيًا بينما المكونات الأخرى مثل الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تنتمي إلى فئة المكونات المُكلفة، فالذاكرة العشوائية تُكلف نحو 12.8 دولار أمريكي، في حين تُكلف الذاكرة الداخلية نحو 19.2 دولار أمريكي. وبالنسبة للمستشعرات المُستخدمة في كاميرات iPhone الجديدة، فهي تُكلف ما يتراوح بين 7.4 دولار أمريكي و7.9 دولار أمريكي لكل وحدة.

لدينا أيضًا مخططًا مثيرًا للإهتمام يعرض مُزودي شركة آبل بالمكونات حسب المنطقة حيث تمثل كوريا الجنوبية البلد حيث تستورد آبل 26.8 في المئة من جميع مكونات iPhone الجديدة، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.9 في المئة واليابان بنسبة 13.6 في المئة. لا تزال آبل تقوم بتجميع غالبية هواتف iPhone الخاصة بها في الصين.