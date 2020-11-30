ما هي أفضل الشواحن لهواتف آيفون 12؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - من أسوأ القرارات التي اتخذتها شركة “آبل” العملاقة في صناعة التكنولوجيا أنها لم ترفق شواحن جديدة مع سلسلة هواتف آيفون 12، لذلك يعمد مستخدمو الهواتف الجديدة إلى شراء شواحن جديدة، لكن ما هي أفضلها؟

سنستعرض اليوم 5 من أفضل الشواحن لهواتف آيفون 12 التي تتيح لك شحن هاتفك الجديد بسرعات عالية وتتوفر بأسعار مناسبة:

1- شاحن Anker USB C Charger:

تعتبر شركة (Anker) من أهم الشركات المتخصصة في إنتاج الشواحن السريعة، ويأتي شاحن (Anker USB C Charger) بقدرة 20 واطًا مع منفذ (USB-C)، وهو ما يكفي لشحن أي هاتف تقريبًا بسرعة عالية.

يدعم الشاحن أيضًا تقنية (PowerIQ 3.0) الحصرية من Anker التي تدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن؛ لضمان التوافق وتوفير سرعات الشحن المحسّنة لأي جهاز محمول تقريبًا.

يتيح لك هذا الشاحن شحن بطارية هاتف آيفون 12 بنسبة 50% خلال 35 دقيقة فقط، وشحنها بنسبة 100% خلال أقل من ساعة.

2- شاحن Anker Premium 60W 5-Port:

يأتي شاحن (Anker Premium 60W 5-Port) بتصميم أنيق ومميز، حيث يضم 5 منافذ، مما يتيح لك شحن 5 أجهزة في الوقت نفسه.

يتيح لك هذا الشاحن شحن أي جهاز يدعم منفذ (USB-C) سريعًا باستخدام منفذ (Power Delivery) بقدرة 30 واطًا، بينما تدعم المنافذ الأربعة الأخرى تقنية (Anker PowerIQ) التي تحدد بذكاء قدرة الشحن التي يتطلبها جهازك للحصول على سرعات الشحن المُحسّنة والمخصصة.

ويدعم هذا الشاحن ميزات الأمان المتقدمة، مثل: الحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة؛ مما يتيح لك شحن أجهزتك بأمان. كما يدعم شحن الحواسيب اللوحية، مثل: أجهزة آيباد iPad، والحواسيب المحمولة، مثل: MacBook، و Pixelbook، وكذلك جهاز الألعاب Nintendo Switch.

يتيح لك هذا الشاحن شحن بطارية هاتف آيفون 12 برو بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، وشحنها بنسبة 100% خلال 55 دقيقة فقط.

3- شاحن Belkin PD Dual 30W:

يجمع شاحن (Belkin PD Dual 30W) بين التصميم الأنيق، وتقنية (PD) للحصول على شحن سريع قابل للتكيف، وتقنية (GaN) المتقدمة لتوفير كميات كبيرة من الطاقة لشحن فائق السرعة بأمان، كما يحتوى هذا الشاحن على شريحة ذكية مضمنة تقوم بتحديد الأجهزة المتصلة تلقائيًا لتوفير سرعة الشحن المثالية لكل جهاز.

يضم هذا الشاحن منفذين، الأول: منفذ (USB-C) بقدرة 20 واطًا يوفر لك أسرع شحن ممكن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة، ومنها: هواتف آيفون 12، وأجهزة آيباد، والثاني: منفذ (USB-A) بقدرة 12 واطًا لشحن هاتف ذكي آخر أو جهاز لوحي، أو أي جهاز يشحن عبر منفذ USB-A.

4- شاحن Anker 24W 2-Port USB:

يدعم شاحن (Anker 24W 2-Port USB) تقنية PowerIQ و VoltageBoost لتوفير أسرع شحن ممكن، ويضم منفذين USB بقدرة 24 واطًا؛ مما يتيح لك شحن هاتفين أو جهازين لوحيين في الوقت نفسه بأقصى سرعة.

يدعم الشاحن أيضًا نظام أمان للحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة، وميزات أمان أكثر تقدمًا للحفاظ على سلامتك وأمان أجهزتك.

5- شاحن Anker USB C 65W 4 Port:

يتميز هذا الشاحن بالتصميم النحيف والأنيق، ويضم 4 منافذ مما يتيح لك شحن 4 أجهزة في الوقت نفسه، حيث يتيح لك منفذ (USB-C) الذي يدعم تقنية (PowerIQ 3.0) شحن أي جهاز محمول بقدرة تصل إلى 45 واطًا، بينما تشترك المنافذ الثلاثة الأخرى في قدرة تصل إلى 20 واطًا.

يمكنك استخدام منفذ (USB-C) بقدرة 45 واطًا لشحن جهاز (iPad Pro) بمقاس 12.9 بوصة في ساعتين فقط، أو شحن أي حاسوب محمول يدعم الشحن عبر منفذ (USB-C) – مثل: حاسوب Dell XPS 13 أو MacBook Air – بأقصى سرعة.