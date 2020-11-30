عابر .. مشروع عملة رقمية بين السعودية والإمارات

دبي - يزن راشد - كشف البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي في بيان مشترك نتائج مشروع (عابر) للعملة الرقمية المشتركة والسجلات الموزعة.

ويأتي مشروع (عابر) كمبادرة مُبتكرة تعد من أولى التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.

وتهدف المبادرة إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي.

كما تهدف المبادرة إلى فهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين المملكة والإمارات من أجل تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين عن طريق استخدامها كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين.

بالإضافة إلى التعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها.

وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة تساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.