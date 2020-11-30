تكنولوجيا: إختراق المتسللين لمئات الحسابات في C-suite يهدد مجموعة من الشركات والرؤساء التنفيذين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر ZDNet و Gizmodo على رصد عملية إختراق جديدة أدت إلى بيع حق الوصول إلى مئات من الحسابات الخاصة بالمدراء والرؤساء التنفيذيين في C-suite التابعة لشركة مايكروسوفت.

المئات من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة برؤساء تنفيذيين أو مدراء ونواب C-suite التابعة لشركة Microsoft أصبحت الآن متاحة للمتسللين، حيث أصبحت بعض الحسابات الخاصة لشركات مثل حسابات رئيس شركة برمجيات أمريكية متوسطة، ورئيس شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الملابس، والمدير المالي لسلسلة تجارة التجزئة الأوروبية أهداف سهلة معرضة لعمليات الإبتزاز من المتسللين.

ولقد تم عرض الحسابات الخاصة بالمدراء والرؤساء التنفيذيين في C-suite في أحد الأسواق الخاصة بالمتسللين في روسيا، حيث تراوحت قيمة هذه الحسابات بين 100 إلى 1500 دولار.

من جانب أخر أشارت شركة KELA الأمنية إلى أن المتسللين قد نجحوا في الوصول بيانات AzorUlt trojan في أجهزة الحاسب، مما أتاح الوصول إلى هذه الحسابات.

ولقد تم إخطار الشركات التي تعرضت لتسريب البيانات والحسابات الخاصة بها أو بالمدراء والرؤساء التنفيذيين فيها، أيضاً من المتوقع أن تؤدي عملية الإختراق إلى تعرض هذه الحسابات إلى عمليات الإبتزاز والإحتيال.

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