شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إزالة صفحتك على فيس بوك واسترجاعها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
طريقة إزالة صفحتك من فيس بوك:
1. الاتجاه إلى "النيوزفيد"، اضغط فوق "الصفحات" في القائمة اليمنى.
2. انتقل إلى صفحتك واضغط فوق "إعدادات الصفحة" في الجزء السفلي الأيسر.
3. يمكنك من عام، الضغط فوق إزالة الصفحة.
4. اضغط فوق حذف [اسم الصفحة].
5. اضغط فوق حذف الصفحة ثم اضغط فوق موافق.
ضع في اعتبارك أن صفحتك لن يتم حذفها نهائيًا حتى مرور 14 يومًا، ويمكنك إلغاء حذف صفحتك في أي وقت خلال هذه الفترة.
لإلغاء حذف صفحتك، عليك إتباع هذه الخطوات:
1. انتقل إلى صفحتك في غضون 14 يومًا من الجدولة لحذف صفحتك.
2. اضغط فوق إعدادات الصفحة في أسفل اليسار.
3. اضغط فوق "إلغاء الحذف" أعلى صفحتك.
4. اضغط فوق "تأكيد" ثم اضغط فوق "موافق".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.