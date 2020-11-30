تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 6

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هاتف أيفون 12 مينى بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون 5، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 mini الأحدث وiPhone 6 كما يلى: الشاشة: الشاشة: iPhone 12 mini: يأتى بشاشة 6.1 بوصة. iPhone 6 : يأتى بشاشة 4.7 بوصة دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 mini: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل. iPhone 6 : تبلغ 1340× 750 بيكسل. نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED. iPhone 6 : شاشة IPS LCD. المعالج: المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone 6 : معالج A8 مساحة الذاكرة: مساحة الذاكرة: iPhone 12 mini: حوالى 128جيجابايت. iPhone 6 : حوالى 128جيجابايت. نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 mini: نظام iOS 14 iPhone 6 : نظام iOS 12 الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها. iPhone 6 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini:بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 6 : بدقة 1.2 ميجابيكسل. البطارية البطارية iPhone 12 mini:بقوة 2815 mAh. iPhone 6 : بقوة 1810 mAh

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