ستارلينك يقترب من إكمال المرحلة الأولى

دبي - يزن راشد - قالت شركة سبيس إكس: إنها تواصل الاختبار التجريبي لخدمة الإنترنت القائمة على الأقمار الصناعية ستارلينك في العام المقبل، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل تقديم الخدمة التجارية في عام 2020 كما هو مخطط سابقًا.

وأطلقت شركة الفضاء التابعة لرائد الأعمال (إيلون ماسك) Elon Musk ما يقرب من 900 قمرًا صناعيًا تابعًا لمشروع ستارلينك منذ عام 2019، وذلك بهدف تقديم اتصال سريع بالإنترنت للمواقع الريفية على مستوى العالم.

وقال ماسك: إن خدمة ستارلينك ستكون مصدرًا حاسمًا لتمويل خططه الأوسع، مثل تطوير صاروخ Starship لنقل العملاء الذين يدفعون إلى القمر ومحاولة استعمار المريخ.

وقالت مهندسة سبيس إكس (كيت تايس) Kate Tice خلال بث مباشر قبل إطلاق الدفعة السادسة عشرة من أقمار ستارلينك الصناعية: وفقًا لوتيرتنا الحالية، نتوقع توسيع نطاق الإصدار التجريبي الخاص بنا بطريقة ملحوظة جدًا في وقت مبكر جدًا من العام المقبل، أي في أواخر شهر يناير أو فبراير.

وارتفع عدد الأقمار الموجودة في المدار إلى 955 قمرًا صناعيًا، مما يعني أن سبيس إكس تقترب من إكمال المرحلة الأولى من كوكبة ستارلينك البالغ عددها 1440 قمرًا صناعيًا.

وتدور هذه الأقمار الصناعية حول الأرض على ارتفاع 550 كيلومتر، وتستهدف سبيس إكس التغطية العالمية القريبة بحلول العام المقبل، على أن تدور المرحلة الثانية من الأقمار الصناعية في مدار يزيد عن 1000 كيلومتر.

ودعت سبيس إكس في شهر أكتوبر مئات الأشخاص في الولايات الريفية والنائية في شمال الولايات المتحدة للمشاركة في إصدارها التجريبي المسمى Better Than Nothing Beta.

وفتحت الباب أمام الذين اشتركوا لشراء مجموعة أدوات الشركة البالغ سعرها 499 دولار ودفع 99 دولار شهريًا لخدمة الإنترنت.

وفي الإيداعات مع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، كانت الشركة تتوقع تقديم خدمة تجارية بحلول نهاية عام 2020، على أن تتوسع سريعًا لتشمل تغطية شبه عالمية للعالم المأهول في عام 2021.

وحصلت سبيس إكس في شهر نوفمبر على موافقة من السلطات الكندية لبدء اختبار ستارلينك التجريبي في البلاد، مما أتاح إصدارًا تجريبيًا عامًا إلى حد ما في جنوب كندا.

وتُظهر الاختبارات التجريبية الأخيرة أن الخدمة تقدم سرعات بيانات تصل بين 50 و 150 ميجابت في الثانية، مع زمن انتقال بين 20 و 40 ميلي ثانية.

وتقول الشركة: يمكنها تقليل زمن الانتقال مع ارتفاع عدد الأقمار الصناعية وتثبيت المزيد من المحطات الأرضية، إلى جانب التحسينات في برامج الشبكات الخاصة بها.

وقالت تايس: نتوقع تحقيق زمن انتقال يتراوح بين 16 و 19 ميلي ثانية بحلول صيف 2021.