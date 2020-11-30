Balenciaga تصنع لعبة فيديو لإطلاق ملابسها الجديدة

دبي - يزن راشد - تستعد شركة الأزياء الفاخرة Balenciaga لكشف النقاب يوم 6 ديسمبر عن مجموعتها التالية من الملابس عبر لعبة فيديو.

وقالت الشركة: إن اللاعبين يتنقلون عبر عالم افتراضي، ويكملون المهام، ويلتقون بشخصيات يرتدون تصاميم جديدة للعلامة التجارية.

ومن المفترض أن تكون اللعبة المسماة Afterworld: The Age of Tomorrow، قابلة للتشغيل عبر متصفحات الويب في 6 ديسمبر.

وتسببت حائجة فيروس كورونا في إحداث تحول في الطريقة التي تعرض بها ماركات الأزياء العالمية منتجاتها.

وكشفت علامة Burberry التجارية النقاب عن أحدث مجموعاتها في شهر سبتمبر عبر Twitch.

فيما جندت علامة Gucci التجارية المغني (هاري ستايلز) Harry Styles للمساعدة في عرض أحدث مجموعاتها في سلسلة مصغرة من سبع حلقات.

وقدمت ماركة الملابس 100Thieves في شهر أبريل مجموعتها الكاملة من الملابس عبر لعبة Animal Crossing: New Horizons من Nintendo Switch.

وأطلقت Balenciaga في الشهر الماضي مجموعتها الصيفية 2021 عبر يوتيوب.

وقال مدير التسويق (أنتوني بلاكمور) Anthony Blakemore: إن الوباء أجبر العلامات التجارية على تطوير طرق جديدة لتشويق المستهلكين، ونرى العلامات التجارية تطرح طرقًا مبتكرة لعرض منتجاتها وبيعها عبر المشهد الرقمي.

وأضاف: يعد استخدام مجموعة Balenciaga الجديدة عن طريق الألعاب مثالًا ممتازًا على كيفية استخدام أساليب التسويق الرقمي المبتكرة لبيع الملابس وإيجاد تجربة رقمية غامرة وممتعة.

وتدور أحداث لعبة Afterworld: The Age of Tomorrow في عام 2031، حيث يتقدم البطل عبر مناطق متميزة، مدفوعًا بالمهام والتفاعلات.

ووفرت ألعاب الفيديو على مر السنين مكانًا لإطلاق العديد من المنتجات، حيث طرحت بورش سيارة Porsche 911 GT2 RS في عام 2017 عبر مؤتمر الألعاب E3 عندما أعلنت أن السيارة ستظهر عبر غلاف Forza Motorsport 7.

وأعلنت شركة Riot Games، مطورة لعبة League of Legends، في العام الماضي أن شركة Louis Vuitton ستصمم عناصر جديدة داخل اللعبة وفي العالم الواقعي تحمل سمات اللعبة.

وتضمنت عمليات التعاون البارزة الأخرى أحذية PlayStation الرياضية ذات الإصدار المحدود من Travis Scott، وصنعت ماركة الأزياء Acronym سترة مستوحاة من لعبة Death Stranding وباعتها مقابل 1785 دولار.