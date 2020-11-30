شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تحث شركات التكنولوجيا على حل أزمة المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم تقرير صادر عن لجنة التدقيق البيئى التابعة لمجلس العموم البريطانى (EAC) أن المملكة المتحدة تتخلف كثيرًا عن البلدان الأخرى فى إدارة النفايات الإلكترونية، حيث اقترح أعضاء اللجنة أيضًا عدم تشجيع الشركات الكبرى مثل Amazon وApple لإعادة التدوير والإصلاح من خلال بعض الممارسات التى يستخدمونها، بحسب موقع engadget الأمريكى.

وتنتج المملكة المتحدة 23.9 كجم من النفايات الإلكترونية لكل شخص سنويًا، وهذا هو ثانى أعلى مستوى من نصيب الفرد من النفايات الإلكترونية بعد النرويج، وفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة، يتم حرق الكثير من هذه النفايات أو إرسالها إلى مكبات النفايات، بينما يتم إرسال حوالى 40 فى المئة منها إلى بلدان أخرى، غالبًا بشكل غير قانوني، وكتبت EAC: "فى البلدان التى تتلقى نفاياتنا الإلكترونية، غالبًا ما يتم التخلص منها، حيث تتسرب المواد الكيميائية السامة إلى البيئة وتضر بالناس".

ويشير التقرير إلى أن الأسواق عبر الإنترنت مثل Amazon وeBay لا تعتبر دائمًا تجار تجزئة أو منتجين، ويتم بيع العديد من المنتجات بواسطة تجار التجزئة الخارجيين - حوالى 50 بالمئة من البضائع فى حالة Amazon، وعلى هذا النحو، هذه المنصات ليست ملزمة بالمساهمة فى جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، كما حثتهم اللجنة على "جمع المنتجات ودفع تكاليف إعادة تدويرها لخلق ساحة لعب متكافئة مع تجار التجزئة الفعليين والمنتجين الذين لا يبيعون على منصاتهم."

وقد انتقد EAC فكرة تقصير العمر الافتراضى للجهاز أيضًا، ففى حين أن هذه الممارسة قد تشجع المستهلكين على شراء منتجات جديدة، إلا أن لها تأثير سلبى على الاستدامة، كما انتقد أعضاء اللجنة الشركات لأنها غالبًا ما تجعل من الصعب إصلاح منتجاتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المكونات غالبًا ما يتم لحامها أو لصقها فى مكانها، وأشاروا إلى أن رسوم الإصلاح الخاصة بشركة أبل، على وجه الخصوص، "يمكن أن تكون باهظة الثمن للغاية بحيث يكون استبدال العنصر بالكامل أكثر اقتصادا".

ومن بين توصيات التقرير الحماية القانونية للحق فى الإصلاح وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإصلاح، كما دعا إلى اشتراط قيام جميع المنتجين بجمع المنتجات وتغطية تكلفة إعادة التدوير، وأضافت اللجنة: "يتعين على الشركات التقنية الآن أن تأخذ زمام المبادرة فى إنشاء نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة لا تعتمد على الاستغلال المفرط للطبيعة والموارد الطبيعية".

وقد أخبرت شركة آبل صحيفة الجارديان أن التقرير لا يعكس جهودها "للحفاظ على الموارد وحماية الكوكب الذى نتشاركه جميعًا، فهناك المزيد من الخيارات للعملاء للاستبدال وإعادة التدوير والحصول على إصلاحات آمنة وعالية الجودة أكثر من أى وقت مضى، وأحدث منتجات أبل تستخدم تشكيلة Watch وiPad وiPhone مواد معاد تدويرها عبر المكونات الرئيسية ".

وقال متحدث باسم أمازون: "تلتزم أمازون بتقليل النفايات ومساعدة عملائنا على إعادة استخدام منتجاتها وإصلاحها وإعادة تدويرها، ونحن نقدم مجموعة من الخيارات التى يمكن لأى شخص الوصول إليها بسهولة من خلال موقع Amazon Second Chance الإلكتروني، كما دعمت إعادة تدوير أكثر من 10000 طن من النفايات الإلكترونية فى المملكة المتحدة على مدار العقد الماضى ".