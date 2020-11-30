تكنولوجيا: ما سر إصابة رواد الفضاء بمشاكل صحية عند بقائهم خارج الأرض؟ دراسة تكشف السبب

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ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، دعمت عينات السوائل الجسدية المأخوذة من العديد من رواد الفضاء الآخرين أيضا هذه الادعاءات بأن نشاط الميتوكوندريا تغير أثناء وجودهم في الفضاء.
وجاء الاكتشاف بفضل منصة GeneLab مفتوحة المصدر التابعة لناسا، حيث تقوم الأداة بتجميع كميات كبيرة من بيانات بيولوجيا الفضاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معلومات الخلايا وكذلك الحمض النووي والحمض النووي الريبي والبروتينات.
وتعزز النتائج المخاوف من أن رواد الفضاء قد يواجهون تحديات صحية كبيرة في المستقبل، خاصة للرحلات إلى القمر والمريخ.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يكون هذا الاكتشاف حاسمًا للتغلب على هذه المشاكل، حيث قال باحث الدراسة الرئيسي أفشين بهشتي لوكالة ناسا، إن هذا قد يؤدي إلى تدابير مضادة وأدوية تحافظ على حياة الناس بشكل جيد في الفضاء لفترات طويلة.
قد يكون في المستقبل من الآمن قضاء أشهر في رحلات المدار أو الفضاء السحيق، وقد تحتاج فقط إلى اتخاذ الاحتياطات حتى تكون في نطاق الأمان النسبي للأرض.
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