شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 معلومات وأرقام يجب معرفتها عن ويكيبيديا موسوعة الإنترنت الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما اتجه كل شخص منا عند استخدامه للإنترنت لأحد المقالات على ويكيبيديا، حيث تم إطلاق الموسوعة المجانية في عام 2001، وبحسب ما ورد استضافت ما يزيد عن 50 مليون مقالة بأكثر من 300 لغة في عام 2018، والتي يزورها حاليًا أكثر من 1.5 مليار جهاز شهريًا في عام 2020.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه في حين أن ويكيبيديا ليست الموقع الوحيد من نوعه، إلا أنه بلا شك الأبرز، فهو مركز قوة للمعلومات حول كل شيء من المشاهير إلى العلم.

,يمكن لأي شخص التسجيل للحصول على حساب ويكيبيديا وإنشاء صفحة عن أي شيء حتى أنفسهم، وإليك بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن هذه الموسوعة الالكترونية:

1- ويكيبيديا هي منصة معلومات عبر الإنترنت متعددة اللغات ومتعاونة بشكل مفتوح، فيمكن تعديل محتوى الموسوعة عبر الإنترنت بواسطة متطوعين من جميع أنحاء العالم.

2- تمتلك ويكيبيديا عشرات الآلاف من المحررين، من الخبراء إلى المعجبين العاديين، الذين يمكنهم توسيع المعلومات أو حذفها أو تغييرها حسب الرغبة.

3- تعمل ويكيبيديا كنقطة انطلاق رائعة للبحث، حيث تزود المستخدمين بمعلومات عامة يمكن متابعتها بمصادر أكثر شرعية وموثوقية خارج الموقع.

4- يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت تغيير صفحة ويكيبيديا، مما يعني أن المعلومات الموجودة على الصفحات ليست موثوقة دائمًا، وهذا هو السبب في أن استخدام ويكيبيديا كمصدر شرعي للمعلومات أمر مرفوض في الأوساط الأكاديمية.

5- عندما ينتقل المستخدمون إلى Wikipedia.org، سيمكنهم الوصول إلى ملايين الصفحات من المعلومات التي يقدمها الموقع. يمكنك بعد ذلك عرضها من خلال جدول المحتويات أو مرشح الأحداث الجارية، فيمكنك تجربة أداة "Random Article" .

6- يحتوي الموقع أيضًا على بوابة مجتمع حيث يمكنك العثور على أسئلة وأجوبة حول تحرير ويكيبيديا، ومقابلة المحررين الجدد، وطرح أسئلة البحث، والحصول على المساعدة في حل النزاعات.