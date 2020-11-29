تسريبات عن هاتف RENO 5 PRO 5G المعتمد رسمياً من “Oppo”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 8:45 مساءً

أشار مراقبون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسريبا تشير إلى أن هاتف RENO 5 PRO 5G قد حصل على شهادة جديدة قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف، ولقد أكدت التسريبات اليوم على بعض التفاصيل السابقة في تصميم الهاتف.

تنطلق سلسلة RENO 5 قريباً باثنان من الإصدارات الجديدة التي تشمل Reno 5، و Reno 5 Pro، ولقد رصد اثنان من الهواتف بنموذج رقم PDSM00، و PDST00، حيث أشارت التوقعات إلى أن الهاتفين هما نماذج لهاتف Reno 5 Pro 5G.

ولقد إعتمدت Oppo تقنية HDR10 Plus في هاتف Reno 5 Pro 5G، حيث تقدم Oppo الهاتف باثنان من النماذج التي تختلف في السعة التخزينية.

أيضاً كشفت تسريبات أخرى من TENAA عن أن الهاتف يأتي بحجم 6.5 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تشمل الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Reno 5 Pro 5G رقاقة معالج Snapdragon 865، ويضم بطارية بقدرة 4250 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

يذكر أن أحد إصدارات Reno 5 رصدت في GeekBench برقاقة معالج Dimensity 1000 PLus، كما يعمل بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 11.