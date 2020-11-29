تكنولوجيا: جوجل تدفع الإصدار 87 من متصفح Chrome بمجموعة من المميزات والتحسينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل مؤخراً الإصدار 87 من متصفح Chrome الذي يأتي بتغييرات جذرية مع مجموعة من المميزات والتحسينات التي تدعم المستخدمين بتجربة أفضل في التصفح على شبكة الإنترنت.

جاء تحديث Chrome بمجموعة جديدة من المميزات، حيث تدعم جوجل المستخدمين في هذا الإصدار بميزة “Chrome Actions”، التي ستتيح للمستخدم التحكم بسلاسة في أدوات المتصفح، وذلك من خلال كتابة الأوامر في قائمة العناوين في المتصفح، لذا ستقدم هذه الميزة تجربة جديدة ودعم أفضل في شريط العناوين.

أيضاً من المقرر أن تكون الأوامر التي يتم كتابتها في شريط العناوين محددة بشكل مسبق، حيث يمكن أن تدعم المستخدم في طلب تنفيذ أوامر محددة في المتصفح، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم كتابة أوامر لحذف سجل البحث في المتصفح، أو تحديث المتصفح بنمط التصفح السري، مع تسجيل أوامر للترجمة، وأيضاً تغيير كلمات المرور.

كما يمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم في إجراء العمليات الحسابية والتحويلات مباشرة في شريط العناوين، أيضاً يمكن لميزة “Chrome Actions” أن تدعم إظهار إقتراحات البحث عند كتابة الكلمات الرئيسية في شريط العناوين.

من جانب أخر يستهدف تحديث Chrome إضافة تحسينات أكثر في معايير الخصوصية والحماية، أيضاً من المقرر أن تظهر المميزات الجديدة في تحديث المتصفح بشكل تدريجي.

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