شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت أكثر من 21% خلال الجمعة السوداء بفضل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثيرون ارتفاعًا فى مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت بسبب جائحة COVID-19، ولكن أصبح من الواضح الآن مدى ضخامة هذا التحول حقًا، حيث تقدر Adobe الآن قفز مبيعات الجمعة السوداء على الإنترنت فى الولايات المتحدة بنسبة 21.6٪ على أساس سنوى لتصل إلى 9 مليارات دولار.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فليس من المستغرب أن يكون هذا رقمًا قياسيًا جديدًا ليوم الجمعة السوداء، ولم يخجل المحللون من إسناد ذلك إلى حاجة المستوقين للبقاء فى المنزل، ففى الولايات، حيث يتم فرض قيود مرتبطة بالوباء على التجمعات العائلية، ارتفع التسوق عبر الإنترنت خلال عيد الشكر والجمعة السوداء بنسبة 265 %.

ولم يكن هذا رقمًا قياسيًا على الإطلاق للتسوق فى العطلات، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد Cyber ​​Monday 2019، ومع ذلك، تتوقع Adobe أن يرتفع Cyber ​​Monday لهذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و35 % ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بشكل مريح.

وتغيرت اهتمامات ومشتريات الناس إلى حد ما بحسب التقرير، لكن لا تزال التكنولوجيا فى الصدارة مع سيطرة AirPods وApple Watches ومكبرات صوت Amazon Echo وأجهزة تلفزيون سامسونج جنبًا إلى جنب مع ألعاب مثل Animal Crossing وSuper Mario 3D All-Stars.

فيما كانت الساعات الذكية شائعة بشكل خاص، حيث نمت المبيعات بنسبة 606 % مقارنة بشهر أكتوبر، ولن يفاجئك أن تسمع أن التسوق عبر الإنترنت للمنتجات العادية قد ازداد أيضًا، حيث قفز تسوق البقالة 397 % على أساس سنوى يوم الجمعة الأسود، وقفزت مبيعات منتجات العناية الشخصية بنسبة 556%، وببساطة يجب أن تتنافس الهدايا بشدة مع السلع اليومية بعد أن أصبحت زيارة المتجر المحلى تشكل خطراً على الصحة.

وليس من الواضح ما إذا كان هذا الزخم سيستمر حتى عام 2021 أم لا، لكن يمكن أن تساعد اللقاحات وغيرها من الجهود على تهدئة الوباء وإعادة الناس إلى المتاجر المادية، ولكن ليس هناك ما يضمن أن الجميع سيعود إلى الأنماط القديمة حتى لو كانت العودة آمنة تمامًا، حيث دفع الوباء الكثيرين إلى التسوق عبر الإنترنت حيث لم يسبق لهم مثيل، وقد لا يكونوا فى عجلة من أمرهم للعودة إلى البيع بالتجزئة الفعلي.