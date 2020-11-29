تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض ألوان هاتف سامسونج المرتقب GALAXY S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن الألوان التي ينطلق بها هاتف سامسونج المرتقب GALAXY S21، كما قدمت نظرة جديدة على تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب في بداية العام المقبل.

تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة GALAXY S21 في حدث يعقد في شهر يناير العام المقبل، واليوم تأتي تسريبات جديدة لتقدم مزيد من التفاصيل عن هاتف GALAXY S21.

جاءت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف GALAXY S21 عبر Kero Kim من كوريا الجنوبية، حيث أكدت الصور الجديدة على التصميم الذي جاء في التسريبات حتى الآن، كما أوضحت الصور الألوان التي ينطلق بها هذا الإصدار.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت جتى الآن إلى أن هواتف Galaxy S21 ستكون الإصدارات الأولى من سلسلة Galaxy S التي تنطلق للأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 875، كما يتوفر نموذج للهاتف أيضاً برقاقة معالج Exynos 2100.

أيضاً إعتمدت سامسونج هاتف GALAXY S21 في BIS في الهند بنموذج رقم SM-G991B، حيث تشير التوقعات إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق سلسلة GALAXY S21 في السوق الهندي العام المقبل، على أن تتضمن سلسلة الهواتف الجديدة كلاً من GALAXY S21، GALAXY S21 Plus، وهاتف GALAXY S21 Ultra.

كما أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق اثنان من النماذج من الإصدار الرئيسي وأيضاً اثنان من النماذج من إصدار Plus، على أن يأتي النموذج الأول برقاقة Exynos 2100، بينما يضم النموذج الثاني رقاقة كوالكوم Snapdragon 875.

أيضاً أوضح تقرير جاء عبر AndroidPolice أن هاتف GALAXY S21 يأتي بشاشة LTPS بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz. أيضاً تنطلق الإصدارات الجديدة بنظام تشغيل Android 11، وواجهة OneUI 3.1.

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